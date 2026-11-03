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Cripto ou inteligência artificial: onde os brasileiros investem?

Moedas digitais têm público; fundos de IA abrem novas possibilidades

Por Neuza Sanches Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 nov 2026, 10h30 | Atualizado em 3 nov 2026, 11h08
Shipra Tripathi/Cryptocurrency
Cripto e Fundos de IA: brasileiros já se adaptam às novas opções de investimento em suas carteiras (Shipra Tripathi/Cryptocurrency/.)
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O brasileiro tem hoje à disposição diferentes maneiras de investir nas tecnologias que prometem transformar a economia. De um lado, as criptomoedas, cuja presença nas carteiras dos investidores já é mensurável. De outro, os fundos de inteligência artificial, uma porta de entrada para tirar proveito financeiro dos negócios no setor. Segundo uma pesquisa da Anbima, no primeiro trimestre deste ano, moedas digitais, por exemplo, eram utilizadas por 4% dos brasileiros com 16 anos ou mais.

Um único fundo de criptomoedas negociado na Bolsa de Valores brasileira somava R$ 2,77 bilhões em 28 de outubro deste ano. Por meio desse tipo de aplicação, o investidor acompanha uma seleção de moedas digitais sem precisar comprar e guardar cada uma diretamente. O valor não representa todo o mercado, mas mostra que o investimento em cripto por meio de fundos já alcançou escala bilionária no País.

Já os fundos de inteligência artificial oferecem um caminho diferente. Em vez de comprar moedas digitais, investem em empresas que desenvolvem ou sustentam a tecnologia, como fabricantes de chips, fornecedores de equipamentos, centros de processamento de dados e criadores de programas e serviços. A aposta aqui é que a expansão do uso da IA se transforme em negócios e lucros. Não se trata, necessariamente, de entregar o dinheiro a um robô que decide onde investir, mas de participar das empresas envolvidas nessa transformação.

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Os resultados recentes dão força ao apelo dessa alternativa. Um fundo brasileiro dedicado à inteligência artificial divulgou valorização de 53,94%, entre janeiro e setembro de 2026, e de 64,88% nos 12 meses encerrados em setembro. São números de um produto específico, não uma média do setor nem uma previsão de ganhos. Mas dá ideia de nova opção na carteira do investidor brasileiro.

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Mas vale a atenção: o risco também aparece no conjunto do mercado: a indústria de fundos brasileira perdeu R$ 157,5 bilhões em patrimônio líquido, ou 1,44%, após a eleição, e fundos de ações e multimercados concentraram as perdas mais fortes. Empresas de tecnologia também podem frustrar expectativas (não à toa, há uma grande discussão se temos ou não uma bolha da IA prestes a estourar), enquanto moedas digitais estão sujeitas a fortes oscilações de preço.

Neste raio X, cripto aparece com uma presença já comprovada: há participação de forma significativa do investidor brasileiro e fundos que reúnem bilhões de reais. A inteligência artificial acrescenta uma frente promissora, associada à expansão de seus usos e aos resultados expressivos que algumas aplicações registraram. Mais do que apontar um vencedor, os dados mostram a convivência dessas possibilidades de investimento no mercado nacional.

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