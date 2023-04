Governabilidade compartilhada

Giro VEJA - quinta, 13 de abril

O discurso do presidente brasileiro no país asiático e os desdobramentos de investigações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro são os destaques do dia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva inaugurou a agenda de compromissos de sua viagem à China com um recado aos Estados Unidos. Lula colocou em discussão a hegemonia norte-americana no comércio internacional, ao questionar o uso do dólar como base das transações entre países. A fala ocorreu no primeiro compromisso do presidente, a posse da ex-presidente Dilma Rousseff no comando do New Development Bank, o banco dos Brics