Conheça mais sobre a cadeia produtiva do gergelim

O gergelim foi uma das primeiras plantas oleaginosas a serem cultivadas pelo ser humano. Para os desconhecedores da cultura, o gergelim é globalmente encontrado em uma ampla variedade de climas, podendo ser cultivado até mesmo em regiões de grande latitude, como Rússia e Austrália. No entanto, o cultivo prospera em regiões de alta temperatura, baixa altitude e grande incidência de luz solar, com as principais áreas de produção localizadas em países próximos da linha do Equador.

É uma cultura versátil, utilizada em uma variedade de setores, desde a alimentação até a indústria cosmética. Na alimentação, o consumo se dá tanto na forma de sementes, em bolachas, pães, restaurantes de comida japonesa e nas redes de fast food; quanto no formato de óleo extraído das sementes, onde é utilizado, na culinária asiática e do Oriente Médio, para cozinhar ou usado como tempero.

São diversos os benefícios deste alimento: ajuda na integridade óssea, prevenção ao câncer, hipertensão, diabetes e inflamações. Esta ajuda vem devido a ter em sua composição lipídios benéficos, ácidos graxos insaturados, rico em proteína, fibras, tiamina, zinco, cobre, cálcio, ferro, magnésio, fósforo, manganês e uma fonte de vitamina B6.

No setor industrial, o gergelim é utilizado como ingrediente em uma variedade de produtos alimentícios, como barras de cereais, biscoitos, granolas, pães, entre outros. O grão ainda pode ser encontrado na indústria cosmética, para a fabricação de cremes hidratantes, loções corporais e sabonetes. Na agricultura, o gergelim é utilizado tanto na sucessão como na rotação de culturas, semeado após uma safra de soja ou milho, ajudando na renda do produtor, a reduzir a erosão, controlar pragas e doenças e com potencial de até aumentar a produtividade de outras plantas.

No âmbito da produção, o ano de 2022 somou 6,74 milhões de toneladas produzidas em todo o mundo. O principal produtor foi o Sudão, e completando o top 5 estão a Índia, Mianmar, Tanzânia e Nigéria (o continente africano representa 45% da oferta). A Índia é a principal representante nas exportações, com 32% do total exportado em 2022 e uma receita de US$ 421 milhões. Em 2023 o Brasil exportou 151 mil toneladas, uma receita total de US$ 220 milhões, com os principais destinos sendo a Índia, Turquia, Guatemala e Arábia Saudita. Nas importações, o destaque vai para a China, compradora de 50% do gergelim exportado pelo mundo.

Continua após a publicidade

Seu cultivo no Brasil apresenta vantagens que têm contribuído para o crescimento. É conhecido por sua tolerância ao estresse hídrico, o que o torna uma opção atraente para regiões onde a disponibilidade de água é mais limitada. A área total em que a cultura foi cultivada, em 2023, foi de 360 mil hectares. Dentre os principais produtores estão o Mato Grosso, Pará, Tocantins e Rondônia, além de Goiás e Bahia. Além disso, por ser uma cultura resistente, requer menos insumos, como fertilizantes e defensivos. Os investimentos em novos cultivares, principalmente pela Embrapa, possibilitaram uma expansão da área produtiva no país, levando a cultura até o Cerrado, principal polo produtivo de grãos do Brasil.

O aumento da demanda por alimentos saudáveis e ingredientes naturais continuará a impulsionar o crescimento da produção no Brasil e no mundo. A abertura de novos mercados é promissora, principalmente da China, maior consumidor global. Oportunidades também para o setor de máquinas e equipamentos, uma vez que muitos dos maquinários utilizados nas etapas de produção do gergelim, principalmente na complicada colheita, necessitam adaptações. O Brasil está posicionado para desempenhar um papel mais significativo no mercado de gergelim, criando oportunidades tanto no grão como em produtos processados.

Marcos Fava Neves é professor Titular (em tempo parcial) das Faculdades de Administração da USP (Ribeirão Preto – SP) da FGV (São Paulo – SP) e fundador da Harven Agribusiness School (Ribeirão Preto – SP). É especialista em Planejamento Estratégico do Agronegócio. Confira textos e outros materiais em harvenschool.com e veja os vídeos no Youtube (Marcos Fava Neves). Agradecimentos a Vinicius Cambaúva e Rafael Rosalino.