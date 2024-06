Conheça a cadeia brasileira do ovo

A cadeia da avicultura de postura, ou cadeia do ovo, tem uma longa história originária de aves selvagens domesticadas na Ásia, e se espalhou por várias civilizações ao longo dos séculos. No Brasil, sua origem vem do período da colonização portuguesa, quando o país recebeu suas primeiras galinhas importadas. A produção de ovos ganhou escala industrial na década de 1930 com investimentos privados e a introdução de raças híbridas e métodos de manejo modernos, principalmente na região Sudeste do país. Isso tornou a avicultura de postura um dos setores mais dinâmicos do agronegócio brasileiro, posicionando o Brasil entre os maiores produtores de ovos do mundo, destacando-se pela qualidade e eficiência.

Os ovos, além de serem consumidos diretamente como alimento, são amplamente utilizados em outros setores, como:

indústria alimentícia, como ingredientes para produção de pães, bolachas, maionese, laticínios, produtos de confeitaria e outros;

indústria farmacêutica, por serem utilizados como meio de cultura para desenvolvimento de vacinas; indústria de nutrição animal, atuando como suplemento de cálcio em rações de animais de produção e de companhia;

indústria de fertilizantes orgânicos e organominerais, devido a sua casca rica em cálcio, nutriente importante para as plantas;

e indústria de suplementação humana, presente na forma de albumina (clara), suplemento de cálcio (casca) e lecitina (gema).

A cadeia produtiva do ovo envolve diversos elos desde a pré-produção até o consumidor final, que garantem a qualidade e a segurança de seus produtos. O processo se inicia antes mesmo da produção, com fabricantes de rações atuando na nutrição, fabricantes de vacinas na sanidade e fornecedoras de material genético e centros de pesquisa garantindo a melhor linhagem das poedeiras, com todos esses processos realizados por veterinários, zootecnistas e técnicos especializados. A produção se dá em granjas de postura, que pode ser realizada em gaiolas ou soltas em um galpão, sistema conhecido como cage free. Ainda existem os sistemas de produção free range, em que as galinhas têm acesso a piquetes externos, e o sistema orgânico, em que as poedeiras recebem alimentação orgânica. Após a coleta, os ovos passam por um processo de processamento, que inclui a lavagem para remover sujeiras e contaminantes, a ovoscopia para detectar possíveis defeitos e a pasteurização para eliminar bactérias. Em seguida, os ovos podem seguir para comercialização in natura, ou serem desidratados para produzir ovos em pó, ou separados em claras e gemas para uso na indústria alimentícia. Esses produtos derivados são então embalados e distribuídos para chegar até o consumidor final, seja em forma de ovos frescos ou produtos industrializados.

A avicultura de postura brasileira é praticamente toda destinada ao mercado nacional – que atingiu o consumo per capita de 242 unidades/habitante/ano em 2023 – e apenas 1% da produção é direcionada para exportações. Um fato curioso é que o Brasil aumentou suas exportações de ovos em 168% no período de 1 ano, atingindo um volume de 25 mil toneladas exportadas em 2023, novo recorde para o setor. O Brasil ocupa a 7ª posição no ranking mundial de produção de ovos, com uma produção anual de 52,4 bilhões de ovos por ano (2023), a terceira maior de sua história, atrás apenas dos anos de 2020 e 2021. A produção brasileira está concentrada principalmente na região Sudeste, com São Paulo (28,8%), Minas Gerais (10,5%) e Espírito Santo (9,3%) no topo da lista de alojamento de pintainhas (filhotes de galinhas) por unidade federativa. Ao todo, a atividade gera R$ 24,5 bilhões em Valor Bruto da Produção. Os dados são da ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal).

Entre as cadeias de produção animal, incluindo as cadeias bovina e suína, a sanidade é um aspecto crítico para a produção e o comércio. Na avicultura, a epidemia de gripe aviária tem impactado gravemente a produção de carne e ovos em diversas regiões do mundo, levando a perdas econômicas significativas. Portanto, a preocupação sanitária é um ponto que moldará o futuro do setor, exigindo maior rigorosidade em biossegurança protocolos vacinais, além de investimentos em novas tecnologias de inteligência artificial que possam contribuir para a detecção precoce de doenças. Além disso, há um crescente foco na produção de ovos orgânicos e ovos oriundos de galinhas livres de gaiolas, atendendo à demanda dos consumidores por produtos mais sustentáveis e com bem estar mundial. Essas tendências indicam um futuro promissor para a avicultura de postura, alinhado às demandas de sustentabilidade, tecnologia, bem-estar e sanidade dos animais e dos consumidores de seus produtos. Ovo é um excelente alimento, e sua cadeia produtiva como visto é extremamente sofisticada.

Marcos Fava Neves é professor Titular (em tempo parcial) das Faculdades de Administração da USP (Ribeirão Preto – SP) da FGV (São Paulo – SP) e fundador da Harven Agribusiness School (Ribeirão Preto – SP). É especialista em Planejamento Estratégico do Agronegócio. Confira textos e outros materiais em harvenschool.com e veja os vídeos no Youtube (Marcos Fava Neves). Agradecimentos a Vinicius Cambaúva e Rafael Rosalino.