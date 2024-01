G20: setor privado quer acelerar transição energética 

O B20, fórum empresarial do G20, quer acelerar a transição energética global e minimizar os efeitos das mudanças climáticas.

De acordo com uma estimativa da Organização das Nações Unidas (ONU), os países do G20 respondem por 80% das emissões de carbono globais, embora abriguem 60% da população mundial.

Segundo o McKinsey Global Institute, o investimento necessário para zerar a emissão de carbono seria de 275 trilhões de dólares até 2050, ou seja, 9,2 trilhões de dólares por ano, em média.

Isso representa um aumento anual de até 3,5 trilhões de dólares em relação ao investimento atual, o equivalente a metade dos lucros corporativos globais, um quarto da receita tributária total e 7% dos gastos familiares.

Essa e outras prioridades do Brasil e dos demais membros do G20 serão discutidas pelo setor empresarial brasileiro e, no fim do ano, as recomendações serão debatidas na plenária do B20 e levadas à cúpula dos chefes de Estado do G20.

Continua após a publicidade

Até dezembro de 2024, o G20 está sob o comando do governo brasileiro e o B20 é coordenado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).

As reuniões serão de fevereiro a julho, virtuais, e o primeiro encontro será no lançamento dos trabalhos do B20, o Opening Event, no Rio de Janeiro, na próxima segunda-feira, 29.

O evento reunirá representantes do governo, como o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e CEOs de grandes empresas brasileiras e estrangeiras.