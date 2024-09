A preocupação de um segmento com os riscos da Inteligência Artificial

A rápida transformação do ambiente de negócios pelas ferramentas de Inteligência Artificial (IA) já redefine a maneira como as empresas operam – e tem chamado a atenção dos contadores do país, que hoje somam mais de meio milhão: eles querem desenvolver estratégias para que as novas tecnologias, ao invés de substituir os profissionais da contabilidade, abram novas oportunidades de trabalho e especialização.

“Nós temos utilizado, cada vez mais e com maior sucesso, as ferramentas de IA para automatizar tarefas repetitivas, melhorar a precisão das análises e obter subsídios extras para a tomada de decisões”, afirma o presidente do Conselho Federal de Contabilidade, Aécio Prado Dantas Júnior. “No entanto, essas inovações levantam questões sobre a segurança e a privacidade dos dados, além do perigo de vieses que levem a distorções ou de eventuais erros e imprecisões dos modelos”, pondera.

Para entender como a tecnologia está moldando o futuro da ciência contábil, profissionais de todo o país vão se reunir em Balneário Camboriú (SC), entre 8 e 11 de setembro, durante o 21º Congresso Brasileiro de Contabilidade, idealizado pelo CFC.

O debate sobre os impactos desses sistemas será o foco principal do Fórum de Inteligência Artificial. “Nosso intuito é entender como essa tecnologia pode ser uma aliada, ao mesmo tempo em que nos preparamos para os desafios que ela traz,” complementa.