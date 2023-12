Governo deve propor IVA com alíquota de 27%

O Ministério da Fazenda já discute propor 27% de alíquota para o Imposto sobre Valor Agregado, após a aprovação da Reforma Tributária, sancionada na última quarta-feira, 20, pelo Congresso. O IVA vai substituir os cinco impostos que são cobrados sobre o consumo no nosso país.

Mas com uma diferença em relação aos outros países que utilizam esse sistema: será dual, um federal e outro estadual e municipal. O PIS, Cofins e IPI serão reunidos na Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS). O ICMS, estadual, e ISS, municipal, serão reunidos no Imposto sobre Bens e Serviços (IBS).

Uma alíquota, acima de 25%, já era prevista por conta de inúmeras exceções fiscais que foram concedidas no texto aprovado pelos parlamentares. Se, de fato ficar em 27%, deve ser uma das mais altas do mundo. Mas, de acordo com Ministério da Fazenda, esse valor já é menor do que pagamos atualmente, o qual um produto acaba sendo tributado várias vezes até o consumidor final.