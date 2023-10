Déficit zero vira pauta no Congresso após fala de Lula

Atualizado em 31 out 2023, 18h41 - Publicado em 31 out 2023, 17h49

Por Marcela Rahal Atualizado em 31 out 2023, 18h41 - Publicado em 31 out 2023, 17h49

O presidente Lula se reuniu nesta terça-feira com ministros e líderes dos partidos da base aliada na Câmara. O objetivo do encontro foi debater a prioridade de pautas relacionadas ao aumento de arrecadação. Segundo o ministro de relações institucionais, Alexandre Padilha, a reunião não discutiu uma eventual mudança na meta de déficit fiscal zero em 2024. A questão fiscal e a guerra no Oriente Médio são os destaques do Giro VEJA.