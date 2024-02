O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta quarta-feira, 7, que o crescimento econômico do Brasil pode surpreender neste ano e ficar um pouco acima de 2% – previsto pelo governo federal. A expectativa do BC, o aumento da dívida pública e a MP da isenção do Imposto de Renda são os destaques do Giro VEJA.