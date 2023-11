Os estados com maior e menor desemprego do país, segundo o IBGE

A taxa de desemprego recuou de 8% para 7,7% no terceiro trimestre de 2023, segundo dados publicados nesta quarta-feira, 22, pelo IBGE. Apesar do resultado positivo no índice nacional, a pesquisa indica que a melhora no cenário foi concentrada em alguns estados e que a desocupação ainda é um problema grave em boa parte do país.

Na comparação entre Unidades da Federação (UFs), o pior resultado foi observado na Bahia, que registrou 13,3% de desemprego entre julho e setembro deste ano. No extremo oposto da tabela, o melhor indicador do mercado de trabalho é do estado de Rondônia, com apenas 2,3% de desocupação. Proporcionalmente, a maior queda no desemprego ocorreu no Acre, que recuou de 9,3% no segundo trimestre para 6,2% no terceiro — por outro lado, o maior avanço da taxa foi medido em Roraima, que subiu de 5,1% par 7,6%, sendo o único estado onde o índice cresceu.

Na prática, embora o desemprego tenha caído em dezenove das 27 UFs, somente três casos foram expressivos: além do Acre, a taxa recuou de 8,8% para 6,7% no Maranhão, e passou de 7,8% para 7,1% em São Paulo. Os outros dezesseis resultados são estatisticamente estáveis, segundo a pesquisadora do IBGE Adriana Beringuy. “A queda no Brasil não foi um processo disseminado nos estados. E São Paulo tem uma importância dado o contingente do mercado de trabalho, o que influencia bastante a queda em nível nacional”, explica.

Os dados indicam ainda que a taxa de desemprego ficou em 9,3% para mulheres e 6,4% para homens. Na comparação por cor ou raça, os brancos apresentaram 5,9% de desocupação, enquanto o índice foi de 8,9% entre pardos e 9,6% para pretos.

Confira, a seguir, a taxa de desemprego em cada estado:

Continua após a publicidade

Acre: 6,2%

Alagoas: 9,0%

Amapá: 12,6%

Amazonas: 9,6%

Bahia: 13,3%

Ceará: 9,2%

Distrito Federal: 8,8%

Espírito Santo: 5,5%

Goiás: 5,9%

Maranhão: 6,7%

Mato Grosso: 2,4%

Mato Grosso do Sul: 4,0%

Minas Gerais: 6,0%

Paraná: 4,6%

Paraíba: 9,3%

Pará: 8,0%

Pernambuco: 13,2%

Piauí: 9,9%

Rio de Janeiro: 10,9%

Rio Grande do Norte: 10,1%

Rio Grande do Sul: 5,4%

Rondônia: 2,3%

Roraima: 7,6%

Santa Catarina: 3,6%

Sergipe: 9,8%

São Paulo: 7,1%

Tocantins: 5,4%