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Tombo do petróleo reacende otimismo nos mercados

Expectativa de avanço diplomático entre EUA e Irã derruba cotação do petróleo, reduz temores inflacionários e favorece ativos de risco

Por Juliana Américo Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 nov 2026, 19h22
Bolsa de Valores de São Paulo
O Ibovespa avançou 2,22% e fechou aos 172.236,05 pontos, impulsionado pelo maior apetite global por risco após sinais de distensão entre Estados Unidos e Irã (Mauricio Lima/AFP/VEJA)
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A perspectiva de uma melhora nas relações entre Estados Unidos e Irã deu o tom dos mercados internacionais nesta segunda-feira, 9. A expectativa de avanço diplomático entre os dois países provocou uma forte queda nos preços do petróleo e melhorou o humor dos investidores, diante da possibilidade de redução das tensões no Oriente Médio e de normalização do fluxo de oferta da commodity.

O contrato do Brent para janeiro caiu 5,85%, a 92,57 dólares por barril, enquanto o WTI para dezembro apresentou queda de 4,38%, a 86,85 dólares por barril.

Segundo relatório da Ágora Investimentos, relatos sobre um possível entendimento envolvendo o programa nuclear iraniano e a reabertura do Estreito de Ormuz reforçaram o movimento, alimentando as apostas de menor pressão inflacionária global e abrindo espaço para uma maior procura por ativos de risco.

O ambiente mais favorável se refletiu nas principais bolsas. Na Europa, os índices encerraram o pregão em alta, enquanto os mercados asiáticos tiveram desempenho misto.

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Em Nova York, os papéis ganharam força ao longo da sessão, com destaque para as ações de tecnologia, que se recuperaram após a correção recente. O Dow Jones avançou 2,15%, aos 52.389,75 pontos, o S&P 500 subiu 2,35%, aos 7.549,94 pontos, e o Nasdaq teve valorização de 2,74%, aos 25.253,14 pontos.

Bolsa brasileira acompanha otimismo global

No Brasil, o Ibovespa acompanhou o movimento internacional e fechou em alta de 2,22%, aos 172.236,05 pontos, no maior nível da sessão. Durante o pregão, o índice chegou à mínima de 168.498,45 pontos. O volume financeiro somou 20,1 bilhões de reais.

A valorização foi sustentada pelo aumento do apetite global por risco e pela maior procura por ativos de mercados emergentes, em uma sessão na qual a recuperação das bolsas americanas também contribuiu para fortalecer o desempenho da renda variável brasileira.

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Entre os destaques corporativos, a queda do petróleo pressionou as ações da Petrobras, mas o movimento foi compensado pela valorização da Vale e dos papéis do setor bancário.

A CSN também contribuiu para os ganhos, após a venda de sua divisão de cimentos. Alpargatas esteve entre os destaques positivos, beneficiada pela recepção favorável do mercado aos resultados trimestrais, enquanto Braskem figurou entre as baixas do pregão.

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Dólar recua, mas juros seguem pressionados pelo fiscal

No mercado de câmbio, o dólar encerrou em queda de 0,06%, cotado a 5,51 reais, em linha com o enfraquecimento da moeda americana no exterior. A divisa oscilou pouco ao longo do dia, em um movimento que refletiu o equilíbrio entre o ambiente internacional mais favorável e as incertezas domésticas.

Na renda fixa, os juros futuros permaneceram próximos da estabilidade. Apesar do alívio proporcionado pelo recuo do petróleo e pela perspectiva de menor pressão inflacionária no cenário internacional, a Ágora destaca que as preocupações com a trajetória das contas públicas brasileiras continuam no radar dos investidores.

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