Tombo do petróleo reacende otimismo nos mercados

Notícias e análises sobre o que movimenta a economia e os mercados

Notícias e análises sobre o que movimenta a economia e os mercados

A perspectiva de uma melhora nas relações entre Estados Unidos e Irã deu o tom dos mercados internacionais nesta segunda-feira, 9. A expectativa de avanço diplomático entre os dois países provocou uma forte queda nos preços do petróleo e melhorou o humor dos investidores, diante da possibilidade de redução das tensões no Oriente Médio e de normalização do fluxo de oferta da commodity.

O contrato do Brent para janeiro caiu 5,85%, a 92,57 dólares por barril, enquanto o WTI para dezembro apresentou queda de 4,38%, a 86,85 dólares por barril.

Segundo relatório da Ágora Investimentos, relatos sobre um possível entendimento envolvendo o programa nuclear iraniano e a reabertura do Estreito de Ormuz reforçaram o movimento, alimentando as apostas de menor pressão inflacionária global e abrindo espaço para uma maior procura por ativos de risco.

O ambiente mais favorável se refletiu nas principais bolsas. Na Europa, os índices encerraram o pregão em alta, enquanto os mercados asiáticos tiveram desempenho misto.

Continua após a publicidade

Em Nova York, os papéis ganharam força ao longo da sessão, com destaque para as ações de tecnologia, que se recuperaram após a correção recente. O Dow Jones avançou 2,15%, aos 52.389,75 pontos, o S&P 500 subiu 2,35%, aos 7.549,94 pontos, e o Nasdaq teve valorização de 2,74%, aos 25.253,14 pontos.

Bolsa brasileira acompanha otimismo global

No Brasil, o Ibovespa acompanhou o movimento internacional e fechou em alta de 2,22%, aos 172.236,05 pontos, no maior nível da sessão. Durante o pregão, o índice chegou à mínima de 168.498,45 pontos. O volume financeiro somou 20,1 bilhões de reais.

A valorização foi sustentada pelo aumento do apetite global por risco e pela maior procura por ativos de mercados emergentes, em uma sessão na qual a recuperação das bolsas americanas também contribuiu para fortalecer o desempenho da renda variável brasileira.

Continua após a publicidade

Entre os destaques corporativos, a queda do petróleo pressionou as ações da Petrobras, mas o movimento foi compensado pela valorização da Vale e dos papéis do setor bancário.

A CSN também contribuiu para os ganhos, após a venda de sua divisão de cimentos. Alpargatas esteve entre os destaques positivos, beneficiada pela recepção favorável do mercado aos resultados trimestrais, enquanto Braskem figurou entre as baixas do pregão.

Continua após a publicidade

Dólar recua, mas juros seguem pressionados pelo fiscal

No mercado de câmbio, o dólar encerrou em queda de 0,06%, cotado a 5,51 reais, em linha com o enfraquecimento da moeda americana no exterior. A divisa oscilou pouco ao longo do dia, em um movimento que refletiu o equilíbrio entre o ambiente internacional mais favorável e as incertezas domésticas.

Na renda fixa, os juros futuros permaneceram próximos da estabilidade. Apesar do alívio proporcionado pelo recuo do petróleo e pela perspectiva de menor pressão inflacionária no cenário internacional, a Ágora destaca que as preocupações com a trajetória das contas públicas brasileiras continuam no radar dos investidores.