Notícias e análises sobre o que movimenta a economia e os mercados

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O Ibovespa encerrou o pregão desta quarta-feira, 18, em forte queda, pressionado pela piora da percepção de risco fiscal no Brasil e pelo ambiente externo mais avesso ao risco.

O principal índice da B3 recuou 1,34%, aos 167.537,95 pontos, após superar os 170 mil pontos na máxima do dia. Ao longo da sessão, porém, perdeu força e chegou a 167.099 pontos na mínima, em um movimento de pressão disseminada sobre os ativos brasileiros.

No cenário doméstico, as incertezas em torno da tramitação do pacote de ajuste fiscal no Senado voltaram a pesar sobre os negócios. A possibilidade de mudanças que reduzam o alcance das medidas elevou a preocupação dos investidores com a trajetória das contas públicas, pressionando os juros futuros e as ações de maior peso no índice.

O rebaixamento da recomendação para as ações brasileiras pelo Goldman Sachs, de overweight (positiva) para marketweight (neutra), também contribuiu para o ambiente negativo.

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No exterior, a cautela com a política monetária americana limitou o apetite por risco, apesar dos resultados e das projeções acima do esperado apresentados pela Nvidia. Declarações de dirigentes do Federal Reserve (Fed) e a ata da última reunião da instituição reforçaram a percepção de que os juros nos Estados Unidos podem subir novamente. Segundo o FedWatch, ferramenta do CME, as apostas indicavam probabilidade de 93% de uma elevação de 0,25 ponto percentual.

Em Nova York, o desempenho foi misto. O Nasdaq avançou 0,42%, enquanto o S&P 500 recuou 0,23% e o Dow Jones caiu 1,11%.

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No mercado de câmbio, o dólar à vista disparou 1,45%, a 5,8667 reais, após atingir 5,8702 reais na máxima do dia. Foi a quinta sessão consecutiva de valorização da moeda americana, que renovou o maior patamar em 19 meses. Além da deterioração do ambiente doméstico, a perspectiva de juros mais elevados nos Estados Unidos fortaleceu o dólar globalmente e provocou desvalorização generalizada das moedas de países emergentes.

Os juros futuros também terminaram o dia em alta, refletindo a combinação de incertezas fiscais e pressão cambial. O contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2028 subiu de 14,433% para 14,535%, enquanto o DI para janeiro de 2029 avançou de 14,828% para 14,970%. Nos vencimentos mais longos, a taxa para janeiro de 2031 passou de 15,042% para 15,210%, e a de janeiro de 2033, de 15,150% para 15,300%.

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No mercado de commodities, o petróleo devolveu os ganhos da sessão anterior diante das preocupações com o aumento da oferta global. Dados da Agência de Informação de Energia dos Estados Unidos (EIA) mostraram alta de 3,38 milhões de barris nos estoques americanos de petróleo bruto na semana passada, contrariando a expectativa de queda.

O Brent para janeiro recuou 1,28%, a 91,95 dólares o barril, enquanto o WTI para dezembro caiu 3,20%, a 83,26 dólares.