Mercados globais recuam com incertezas sobre Nvidia

Notícias e análises sobre o que movimenta a economia e os mercados

Notícias e análises sobre o que movimenta a economia e os mercados

A cautela em torno do comando da Nvidia pressiona o setor de tecnologia e leva os índices futuros de Nova York a operar em queda nesta quinta-feira, 12, após os ganhos da sessão anterior. Os contratos futuros de S&P 500, Nasdaq e Dow Jones recuam, enquanto os investidores acompanham os desdobramentos das negociações entre Estados Unidos e Irã e seus possíveis reflexos sobre o mercado de petróleo.

Na Ásia, as bolsas fecharam em baixa, refletindo o ambiente de maior aversão ao risco. Na Europa, por outro lado, os principais mercados operam em alta. O petróleo também recua, diante da perspectiva de retomada das conversas entre Washington e Teerã.

No Brasil, a combinação de perdas nos futuros americanos e de queda do petróleo e do minério de ferro pode limitar o desempenho da Bolsa. O ETF brasileiro negociado em Nova York (EWZ) recua mais de 1% no pré-mercado, sinalizando um possível viés negativo para o Ibovespa.

Entre os fatores domésticos, os investidores acompanham a possibilidade de votação do projeto de ajuste fiscal no Senado, prevista para esta quinta-feira. No campo econômico, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu 0,14% em outubro, bem abaixo da expectativa de alta de 0,25% do mercado e da variação de 0,82% registrada em setembro.

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Apesar da desaceleração na comparação mensal, a inflação acumulada em 12 meses acelerou de 4,58% para 4,63%, permanecendo acima do teto da meta, de 4,5%.

Petróleo recua com expectativa de negociação entre EUA e Irã

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Os contratos futuros do petróleo voltaram a cair nesta quinta-feira, em meio à perspectiva de retomada das negociações entre Estados Unidos e Irã para buscar uma solução para o conflito no Oriente Médio.

Segundo informações publicadas pelo The Wall Street Journal, o vice-presidente americano, JD Vance, avalia a possibilidade de manter conversas diretas com uma autoridade sênior de segurança iraniana. O presidente Donald Trump teria autorizado Vance a conduzir as tratativas, embora a possibilidade de um encontro presencial ainda esteja em estágio preliminar.