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Economia

Mercados globais recuam com incertezas sobre Nvidia

IPCA abaixo do esperado e possível votação de pacote fiscal no Senado também movimentam os negócios no Brasil

Por Juliana Américo Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 nov 2026, 09h22
Fachada de um prédio moderno com o logotipo verde da NVIDIA e o nome da empresa em letras brancas, sob um céu azul claro
Mercados globais acompanham incertezas no setor de tecnologia e negociações entre EUA e Irã, enquanto investidores monitoram a inflação e o cenário fiscal brasileiro (Benjamin Fanjoy/Getty Images)
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Mercados globais recuam com incertezas sobre Nvidia Priorize VEJA no Google

A cautela em torno do comando da Nvidia pressiona o setor de tecnologia e leva os índices futuros de Nova York a operar em queda nesta quinta-feira, 12, após os ganhos da sessão anterior. Os contratos futuros de S&P 500, Nasdaq e Dow Jones recuam, enquanto os investidores acompanham os desdobramentos das negociações entre Estados Unidos e Irã e seus possíveis reflexos sobre o mercado de petróleo.

Na Ásia, as bolsas fecharam em baixa, refletindo o ambiente de maior aversão ao risco. Na Europa, por outro lado, os principais mercados operam em alta. O petróleo também recua, diante da perspectiva de retomada das conversas entre Washington e Teerã.

No Brasil, a combinação de perdas nos futuros americanos e de queda do petróleo e do minério de ferro pode limitar o desempenho da Bolsa. O ETF brasileiro negociado em Nova York (EWZ) recua mais de 1% no pré-mercado, sinalizando um possível viés negativo para o Ibovespa.

Entre os fatores domésticos, os investidores acompanham a possibilidade de votação do projeto de ajuste fiscal no Senado, prevista para esta quinta-feira. No campo econômico, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu 0,14% em outubro, bem abaixo da expectativa de alta de 0,25% do mercado e da variação de 0,82% registrada em setembro.

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Apesar da desaceleração na comparação mensal, a inflação acumulada em 12 meses acelerou de 4,58% para 4,63%, permanecendo acima do teto da meta, de 4,5%.

Petróleo recua com expectativa de negociação entre EUA e Irã

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Os contratos futuros do petróleo voltaram a cair nesta quinta-feira, em meio à perspectiva de retomada das negociações entre Estados Unidos e Irã para buscar uma solução para o conflito no Oriente Médio.

Segundo informações publicadas pelo The Wall Street Journal, o vice-presidente americano, JD Vance, avalia a possibilidade de manter conversas diretas com uma autoridade sênior de segurança iraniana. O presidente Donald Trump teria autorizado Vance a conduzir as tratativas, embora a possibilidade de um encontro presencial ainda esteja em estágio preliminar.

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