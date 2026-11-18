Notícias e análises sobre o que movimenta a economia e os mercados

Notícias e análises sobre o que movimenta a economia e os mercados

Os juros futuros operam em alta na manhã desta quarta-feira, 18, em meio à cautela dos investidores com o cenário fiscal doméstico. O movimento reflete as incertezas em torno da tramitação do pacote de ajuste fiscal no Senado, após o adiamento da votação dos destaques ao projeto.

A proposta busca conter o crescimento das despesas públicas e aumentar a arrecadação, com impacto estimado entre 45,1 bilhões e 56,1 bilhões de reais no Orçamento de 2027.

Por volta das 10h, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2028 subia de 14,435%, no ajuste da véspera, para 14,495%. A taxa do DI de janeiro de 2029 avançava de 14,83% para 14,915%; a do contrato de janeiro de 2031 passava de 15,04% para 15,125%; e a do DI de janeiro de 2037 subia de 15,105% para 15,145%.

A expectativa era de que os senadores analisassem os destaques na sessão de terça-feira, 17, mas a falta de um acordo levou ao adiamento da votação para hoje. A divergência envolve principalmente mudanças que podem reduzir o alcance das medidas de ajuste.

Continua após a publicidade

Entre os pontos em discussão estão a limitação do uso de créditos tributários pelas empresas, o adiamento de repasses da União a estados e municípios e as regras de compensação previdenciária.

Um dos pontos mais sensíveis é a possibilidade de o governo restringir a utilização de créditos tributários para quitar impostos federais. Segundo estimativas do Executivo, o mecanismo pode gerar entre 12,8 bilhões e 18,3 bilhões de reais em receitas adicionais em 2027. A medida, porém, enfrenta resistência de entidades empresariais, que argumentam que a restrição pode prejudicar o fluxo de caixa das companhias.

Continua após a publicidade

O que são juros futuros?

Os juros futuros são taxas negociadas no mercado financeiro que indicam quanto os investidores esperam receber em operações com vencimento em uma data futura.

No Brasil, essas taxas são negociadas principalmente por meio dos contratos de Depósito Interfinanceiro (DI), na B3, e refletem as expectativas para a trajetória da taxa Selic, além de incorporar prêmios de risco relacionados à inflação, ao cenário fiscal e às condições econômicas.

Continua após a publicidade

Na prática, quando os juros futuros sobem, significa que o mercado passa a exigir uma remuneração maior para assumir posições com vencimentos futuros. Isso pode refletir a expectativa de que a taxa básica de juros permaneça elevada por mais tempo ou a percepção de maior risco na economia. Quando as taxas caem, ocorre o movimento inverso, com redução das expectativas de juros ou dos prêmios exigidos pelos investidores.

Essas taxas também servem de referência para o custo do crédito e para a precificação de investimentos de renda fixa. Por isso, suas oscilações influenciam desde as condições de financiamento de empresas e famílias até a rentabilidade de títulos públicos e privados.