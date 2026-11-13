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Ibovespa recupera perdas recentes e fecha semana com ganho de 2,35%

Ibovespa avança 0,66%, enquanto juros futuros recuam; Nasdaq cai 0,91% pressionado pela Nvidia e por preocupações com a inflação

Por Juliana Américo Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 nov 2026, 18h56
HISTÓRICO - Painel na B3: uma sequência de quinze altas seguidas do Ibovespa não ocorria desde 1994
Ibovespa fecha em alta, aos 172.458 pontos (Tuane Fernandes/Bloomberg/Getty Images)
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Ibovespa recupera perdas recentes e fecha semana com ganho de 2,35% Priorize VEJA no Google

O Ibovespa fechou em alta nesta sexta-feira, 13, impulsionado pelas ações da Petrobras e do Itaú, além dos resultados corporativos do terceiro trimestre. O principal índice da B3 avançou 0,66%, aos 172.458 pontos, recuperando parte das perdas acumuladas desde o segundo turno das eleições. Na semana, acumulou valorização de 2,35%.

Além das blue chips, ações de empresas ligadas à economia doméstica também deram suporte ao índice, enquanto os investidores acompanharam a tramitação do texto-base do pacote de medidas fiscais para 2027. Embora a proposta ainda não tenha dissipado as preocupações com a trajetória da dívida pública, o mercado recebeu o projeto como um sinal de avanço na discussão sobre o controle dos gastos.

Os juros futuros encerraram a sessão majoritariamente em queda, acompanhando a melhora do humor nos mercados após a pressão observada na abertura. O movimento refletiu uma correção parcial dos prêmios de risco incorporados à curva.

Em Nova York, as bolsas fecharam sem direção única, com a pressão sobre as ações da Nvidia e a repercussão dos dados de inflação dos Estados Unidos. Os índices chegaram a ensaiar uma reação positiva após a divulgação do índice de preços ao produtor (PPI) de outubro, que subiu 0,3% na comparação mensal, abaixo da expectativa de 0,4%. No entanto, a alta anual de 6,5%, a maior desde novembro de 2022, reforçou as preocupações com a persistência inflacionária e seus possíveis efeitos sobre a trajetória dos juros.

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A Nvidia voltou a pressionar o setor de tecnologia após o HSBC rebaixar a recomendação de suas ações de compra para neutra. Segundo o banco, os papéis podem permanecer sem direção definida até que a companhia apresente um plano definitivo de sucessão para Jensen Huang. No fechamento, o Dow Jones subiu 0,10%, enquanto o S&P 500 recuou 0,40% e o Nasdaq perdeu 0,91%. Apesar das perdas na sessão, os três índices terminaram a semana no positivo, com ganhos de 2,07%, 2,51% e 2,27%, respectivamente.

No mercado de câmbio, o dólar à vista encerrou praticamente estável ante o real, com leve alta de 0,05%, a 5,6550 reais. A moeda chegou a recuar durante o pregão, mas inverteu o sinal na reta final. No cenário doméstico, os investidores acompanharam a discussão do pacote fiscal, enquanto, no exterior, ganharam força as apostas de que o Federal Reserve (Fed) poderá voltar a elevar os juros não apenas em dezembro, mas também em janeiro e março de 2027. Na semana, o dólar acumulou valorização de 2,66%.

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Já os contratos futuros de petróleo terminaram próximos da estabilidade, diante do equilíbrio entre as perspectivas de maior oferta global e os riscos geopolíticos no Oriente Médio. A Agência Internacional de Energia (AIE) projeta que o mercado volte a registrar excedente da commodity no último trimestre do ano, em meio ao avanço da produção mundial. Por outro lado, a continuidade do conflito envolvendo o Irã e os ataques a navios petroleiros mantiveram as preocupações com a segurança do abastecimento. O Brent para janeiro subiu 0,02%, a 95,84 dólares por barril, enquanto o WTI para dezembro caiu 0,2%, a 88,56 dólares. Na semana, ambos acumularam perdas próximas de 2,5%.

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