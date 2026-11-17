Notícias e análises sobre o que movimenta a economia e os mercados

Notícias e análises sobre o que movimenta a economia e os mercados

O Ibovespa encerrou o pregão desta terça-feira, 17, em leve alta, após ensaiar uma recuperação mais forte ao longo do dia. Apesar de ter superado os 171 mil pontos e registrado valorização de 1,45% na máxima da sessão, a Bolsa perdeu fôlego durante a tarde e devolveu boa parte dos ganhos. O principal índice da B3 avançou 0,31%, aos 169.816,64 pontos.

O movimento refletiu a cautela dos investidores com o cenário fiscal doméstico. A expectativa de votação dos destaques do pacote de ajuste fiscal no Senado deu algum suporte aos ativos brasileiros durante a manhã, mas o adiamento da análise para esta quarta-feira, 18, reduziu o otimismo na reta final do pregão. O texto ainda precisará passar pela Câmara dos Deputados.

A recuperação inicial também foi favorecida pelo recuo dos juros futuros, em movimento de correção após a forte alta registrada na sessão anterior. No fechamento, porém, a notícia sobre o adiamento da votação limitou a queda das taxas.

O DI para janeiro de 2028 recuou de 14,559% para 14,400%, enquanto o contrato para janeiro de 2029 passou de 15,016% para 14,795%. Nos vencimentos mais longos, a taxa para janeiro de 2031 caiu de 15,255% para 15,035%, e a de janeiro de 2035 passou de 15,349% para 15,150%.

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No exterior, a cautela com a trajetória dos juros americanos e com o setor de inteligência artificial pressionou os mercados. As bolsas de Nova York fecharam em queda, em meio à expectativa pelo balanço da Nvidia e a uma nova onda de vendas de ações de semicondutores.

A perspectiva de juros mais elevados por mais tempo nos Estados Unidos manteve os rendimentos dos títulos do Tesouro americano (Treasuries) em patamares elevados. As restrições americanas à exportação de chips também pesaram sobre empresas de tecnologia na Ásia e na Europa. O Nasdaq recuou 0,74%. O S&P 500 caiu 1,03%, enquanto o Dow Jones registrou baixa de 1,64%.

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No mercado de câmbio, o dólar à vista encerrou praticamente estável, com leve alta de 0,09%, a 5,7830 reais.

Petróleo sobe com tensões no Oriente Médio

Os contratos futuros do petróleo fecharam em alta, interrompendo a sequência recente de perdas. A valorização foi sustentada pela persistência das tensões geopolíticas no Oriente Médio, em meio a notícias sobre possíveis ameaças envolvendo o Irã e integrantes do governo americano.

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Dados da Administração de Informação de Energia dos Estados Unidos (EIA, na sigla em inglês) também mostraram aumento de 4 milhões de barris por dia no fluxo de petróleo pelo Estreito de Ormuz no terceiro trimestre, para 9,1 milhões de barris diários. O volume, contudo, permanece abaixo dos 21,4 milhões de barris por dia registrados no mesmo período do ano anterior.

O Brent para janeiro avançou 0,76%, a 93,14 dólares por barril, enquanto o WTI para dezembro subiu 0,34%, a 86,01 dólares por barril.