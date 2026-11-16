O dólar à vista disparou nesta segunda-feira, 16, e fechou acima de 5,77 reais, no maior patamar desde 17 de abril de 2025. A pressão veio principalmente do cenário doméstico, com a crescente desconfiança dos investidores com as contas públicas.

A percepção de que o pacote fiscal apresentado pelo governo é insuficiente para garantir a sustentabilidade da dívida pública se soma às incertezas sobre o nome que comandará o Ministério da Fazenda e os rumos da equipe econômica.

O ambiente externo também contribuiu para a aversão ao risco. O dólar avançou frente a outras divisas, em meio à cautela com o setor de inteligência artificial, às preocupações com a política comercial do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e à perspectiva de juros elevados. Nesta segunda-feira, o governo americano anunciou novas restrições à exportação de chips destinados a centros de dados no exterior, medida que também inclui o Brasil.

O estresse no mercado cambial se refletiu na curva de juros futuros, que registrou altas expressivas em todos os vencimentos. As taxas subiram mais de 30 pontos-base nos trechos mais pressionados, em meio à piora das expectativas fiscais e ao desconforto com propostas de aumento da tributação. Entre elas, está um projeto para taxar grandes fortunas e títulos atualmente isentos de impostos.

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No fechamento, o DI para janeiro de 2028 passou de 14,27% para 14,555%; o contrato para janeiro de 2029 avançou de 14,675% para 15,015%; o DI para janeiro de 2031 subiu de 14,975% para 15,255%; e o vencimento de janeiro de 2037 passou de 15,10% para 15,30%.

Na Bolsa, o Ibovespa aprofundou as perdas ao longo do pregão e encerrou em baixa de 1,83%, aos 169.295,41 pontos. Além do mal-estar com o cenário doméstico, o índice acompanhou a queda das bolsas de Nova York e foi pressionado pelo recuo das ações de grandes empresas. O rebaixamento da recomendação para as ações brasileiras pelo Morgan Stanley, de equal weight (neutra) para underweight (abaixo da média, equivalente a venda), também reforçou a cautela.

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Wall Street recua com cautela sobre IA

Em Nova York, os principais índices encerraram em forte queda, pressionados por ações de tecnologia e pela cautela antes de uma semana importante para o setor de IA. Investidores aguardam os resultados trimestrais da Nvidia e a possível estreia da Anthropic na bolsa, prevista para quinta-feira, 19. A expectativa é que os balanços ajudem a avaliar se a demanda por inteligência artificial continua forte o suficiente para justificar os elevados investimentos em infraestrutura. O Nasdaq caiu 2,49%; o S&P 500 recuou 1,91%; e o Dow Jones perdeu 1,41%.

No mercado de commodities, os preços do petróleo também fecharam em queda, diante de sinais de excesso de oferta global. A retomada dos embarques pelo Estreito de Ormuz, próximos dos níveis anteriores à guerra, reforçou as expectativas de maior disponibilidade da commodity. O Brent para janeiro recuou 3,55%, a 92,44 dólares o barril, enquanto o WTI para dezembro caiu 3,21%, a 85,72 dólares.