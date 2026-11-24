As remessas de lucros e dividendos de empresas brasileiras a investidores no exterior não devem provocar uma pressão atípica sobre o dólar em dezembro, apesar do volume ainda elevado de pagamentos pendentes. A avaliação é da XP Investimentos, em relatório assinado por André Buzzini, estrategista macro, e Luíza Pinese, economista.

Segundo o banco, pelo menos metade dos dividendos cuja distribuição foi aprovada em 2025 já foi enviada ao exterior, e o restante deve ser pago gradualmente até 2028.

A XP estima que, dos 37,1 bilhões de dólares em dividendos que estavam pendentes no início deste ano, cerca de 22,5 bilhões de dólares foram remetidos entre janeiro e setembro de 2026. Com isso, ainda restam aproximadamente 15,3 bilhões de dólares a serem pagos até o fim de 2028, prazo estabelecido para que as empresas mantenham a isenção do imposto sobre esses valores.

O volume elevado de pagamentos é consequência de uma mudança na tributação de dividendos. Sancionada em novembro de 2025, a Lei 15.270 estabeleceu uma alíquota de 10% sobre os dividendos enviados a investidores estrangeiros a partir de janeiro de 2026. Os lucros acumulados até 2025, porém, ficaram isentos da cobrança, desde que a distribuição tivesse sido aprovada até 31 de dezembro daquele ano.

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Com a mudança, as empresas anteciparam a aprovação de pagamentos para escapar do novo imposto. Em 2025, companhias de investimento direto aprovaram 84,7 bilhões de dólares em dividendos e juros sobre capital próprio (JCP), o equivalente a 117% dos lucros obtidos no período. Desse total, 55,1 bilhões de dólares foram efetivamente pagos no mesmo ano. O restante passou a integrar o estoque de valores a serem enviados aos investidores estrangeiros.

Dezembro concentrou boa parte dessas remessas. Segundo dados do balanço de pagamentos, os pagamentos de lucros de investimento direto chegaram a 22,4 bilhões de dólares naquele mês, mais que o dobro da média registrada nos meses de dezembro entre 2020 e 2023. O movimento contribuiu para uma saída recorde de recursos do país.

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Remessas devem perder força em dezembro

Para este ano, a XP estima que 5,6 bilhões de dólares em dividendos isentos sejam enviados ao exterior entre outubro e dezembro. Considerando também os novos dividendos e os pagamentos de JCP, as remessas totais devem somar cerca de 9,2 bilhões de dólares em dezembro, volume próximo ao de um mês típico e bem abaixo do recorde registrado no ano passado.

Mesmo em um cenário mais adverso, no qual as empresas antecipassem o pagamento de 60% do estoque restante, as remessas chegariam a 11,7 bilhões de dólares, ainda distantes dos 22,4 bilhões de dólares de dezembro de 2025. Para os economistas da XP, a quitação de todo o saldo até o fim deste ano é improvável, já que as empresas têm até 2028 para realizar os pagamentos sem perder a isenção.

Isso não significa, porém, que o dólar esteja livre de pressões no fim do ano. A XP ressalta que outros movimentos financeiros podem aumentar a saída de recursos do Brasil, especialmente uma eventual retirada de investimentos estrangeiros em ativos brasileiros.

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Um dos pontos de atenção é o volume elevado de recursos estrangeiros aplicado em contratos de juros futuros. Na Bolsa, embora os investidores internacionais tenham retirado dinheiro nos últimos meses, o saldo acumulado de investimentos estrangeiros ainda é positivo no ano, o que abre espaço para novas saídas.

O relatório cita dezembro de 2024 como exemplo de como esses outros movimentos podem afetar o mercado de câmbio. Naquele mês, a saída líquida de recursos por meio de contratos de câmbio chegou a 29,2 bilhões de dólares, acima dos 19,6 bilhões de dólares registrados em dezembro de 2025. A diferença foi explicada principalmente pelo comportamento dos investimentos estrangeiros: em 2024, houve saída de 14 bilhões de dólares, enquanto em 2025 foi registrada entrada de 7 bilhões de dólares.

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Assim, na avaliação da XP, os pagamentos de dividendos pendentes não devem repetir a pressão sobre o dólar observada no fim do ano passado. O risco está em outros movimentos de capital, como uma eventual retirada de recursos estrangeiros aplicados em juros futuros ou na Bolsa, que poderia aumentar a demanda por dólares e pressionar a cotação da moeda.