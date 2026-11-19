A menos de dois meses de 2027, o Brasil se prepara para iniciar uma das maiores mudanças de seu sistema tributário sem que estejam concluídas diversas providências indispensáveis ao seu funcionamento. Não se trata (ao menos nesse momento) de debater os méritos ou os defeitos da reforma. É mais simples e verificável: faltam regras, sistemas, documentos fiscais e tempo para que as empresas consigam operar o novo regime.

O que se segue é um inventário das pendências que tornam imprudente iniciar a reforma no calendário previsto. Não são exigências de perfeição. São condições mínimas para que milhões de contribuintes possam faturar, apurar tributos, aproveitar créditos e cumprir suas obrigações.

Em primeiro lugar, a apuração assistida da CBS ainda não passou por um ciclo amplo e completo de utilização pelos contribuintes. A experiência inicial ficou restrita a empresas do programa piloto, enquanto o acesso público só foi disponibilizado em novembro. Segundo o cronograma apresentado pela própria Receita Federal, o leiaute do módulo de ajustes seria divulgado em novembro e seu protótipo, apenas em dezembro. Isso deixa poucas semanas para integrar, conferir e testar uma ferramenta central à apuração do tributo.

Em segundo lugar, há documentos fiscais e especificações técnicas que ainda não estão definitivamente disponíveis. O próprio governo anunciou postergações de determinados documentos para janeiro, fevereiro e até março de 2027. E esse não foi o primeiro adiamento. Havia uma regra segundo a qual os documentos deveriam ser emitidos em agosto, mas às vésperas do início do prazo, o governo prorrogou obrigações para o final do ano. E agora o faz novamente, pois permanecem questões sobre os documentos aplicáveis a operações como saneamento, fornecimento de água e locação de imóveis. Sem definições finais, as empresas não conseguem concluir as adaptações de seus sistemas de emissão e escrituração.

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Em terceiro lugar, publicar um leiaute não equivale a colocar uma operação em funcionamento. A cada nova nota técnica ou alteração de tabela, fornecedores de software e departamentos fiscais precisam programar, integrar, testar compras e vendas, verificar débitos e créditos e corrigir falhas. Uma empresa depende, ainda, da qualidade das informações transmitidas por seus fornecedores e clientes. A prontidão de cada contribuinte está, portanto, condicionada à de toda a sua cadeia comercial.

Em quarto lugar, seguem indefinições regulatórias com efeitos econômicos concretos. Entre elas estão a lista de produtos que terão o IPI zerado, a identificação dos benefícios de ICMS que permitirão acesso ao Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais (fundamental para que não haja calote), as regras e o cronograma do split payment e os parâmetros de reequilíbrio dos contratos de concessão. Também subsiste a gritante dúvida sobre a alíquotas, além da absoluta incerteza sobre a disciplina do Imposto Seletivo. Tudo isso influencia preços, contratos, fluxos financeiros e investimentos.

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E este talvez seja o maior sinal da inércia do governo. Desde a aprovação da emenda constitucional que deu início à Reforma, ainda em 2023, já se sabia da necessidade de lei para tratar das alíquotas do Seletivo. O governo aguardou 3 anos e se viu no meio de um período eleitoral, em que o tema afetaria pretensões políticas, adiando ainda mais a definição dessas alíquotas.

Em quinto lugar, faltam soluções operacionais suficientemente testadas para situações corriqueiras: devoluções de mercadorias, notas de débito e crédito, saldos credores de PIS/Cofins e operações iniciadas em 2026 cujos efeitos financeiros ou documentais se projetam em 2027. Essas hipóteses não podem ser tratadas como exceções a se resolver depois da entrada em vigor do sistema.

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Em sexto lugar, o próprio governo cogita soluções transitórias que dependem de providências ainda não concluídas. Ou seja, gambiarras. Foi anunciada a intenção de enviar ao Congresso proposta para permitir, nos primeiros meses de 2027, apuração da CBS com créditos estimados e ajustes posteriores. Se a viabilidade da apuração inicial depende de nova lei, é evidente que o modelo operacional ainda não está integralmente definido. Da mesma forma, anúncios de tolerância com obrigações acessórias ou de ausência de multas não substituem atos formais nem resolvem a falta de ferramentas para cumprir as exigências.

O ano de 2026 foi concebido precisamente como período de testes. Mas não há teste efetivo de um sistema cujas funcionalidades essenciais e especificações definitivas chegam apenas no encerramento do próprio período. As manifestações de entidades representativas de diversos setores, entre elas a CNI e a OAB, apontam justamente a insuficiência dos ambientes de testes, as mudanças sucessivas de orientações técnicas e as dificuldades de conferência dos valores apurados.

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O atraso tem custo. Obrigar as empresas a adaptar seus sistemas a parâmetros provisórios significa multiplicar despesas com tecnologia, retrabalho e riscos de erro. Significa também expor operações de faturamento, pagamentos e apropriação de créditos a falhas que não decorrem de resistência dos contribuintes, mas da ausência de condições adequadas de implementação.

Recente entrevista coletiva da Receita Federal, longe de dissipar essas preocupações, confirmou parte relevante do cronograma tardio de entregas. Mas a conclusão não depende da interpretação de declarações oficiais: decorre das pendências objetivas, dos prazos anunciados e do tempo materialmente necessário para adaptar os sistemas empresariais.

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Foram décadas de debate sobre a reforma tributária e anos de discussão do modelo aprovado. Um adiamento limitado, destinado a concluir a regulamentação, disponibilizar ferramentas definitivas e submetê-las a testes reais, não compromete esse esforço. Já impor o início da nova sistemática antes de sua preparação adequada transfere aos contribuintes o custo do atraso do próprio governo.

Adiar a reforma não é abandoná-la. É reconhecer que a data de publicação de uma regra não é a data em que milhões de empresas estarão aptas a cumpri-la. Se o próprio governo – o maior responsável pelo atraso – ainda prevê entregas essenciais às vésperas, ou até depois do início do novo regime, falta uma razão objetiva para exigir que os contribuintes estejam prontos em janeiro.