Ler Resumo





Ameaças de Donald Trump de taxar data centers fora dos EUA transformam infraestrutura digital em disputa geopolítica. A medida pode frear bilhões em investimentos no Brasil, afetando custos de IA e a soberania do país. Entenda os impactos para empresas e o mercado nacional.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Ao retornar da Ásia, Donald Trump disse que empresas americanas que construírem data centers fora dos Estados Unidos poderão pagar impostos muito mais altos. Operadores globais como Equinix e Digital Realty estão na mira, mesmo boa parte da imprensa internacional tendo lido o recado como mais um capítulo da disputa com a China pelo controle da IA.

A lei ainda não mudou, mas sim a natureza da decisão. Escolher onde construir um data center era uma conta de engenharia e de custo que mirava energia barata, água, terreno, proximidade dos clientes, dos cabos e fibras óticas. Com a fala de Trump, essa escolha entra na agenda de segurança nacional, ao lado dos chips e dos minerais estratégicos. O volume de dinheiro em jogo explica o interesse. Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft e Oracle devem investir juntas cerca de US$ 800 bilhões em 2026 e mais de US$ 1,2 trilhão em 2027, segundo estimativas do Morgan Stanley. Nem tudo isso é data center, mas uma parte grande é. Quem decide onde esse dinheiro vai parar decide também quem fica com os empregos, os impostos e o poder tecnológico da próxima década.

As próprias big techs já esbarram em limites de infra e custo dentro dos EUA. As empresas precisam estar perto de clientes no mundo inteiro, para responder rápido, ter cópias de segurança em outros locais e cumprir leis de países que exigem que certos dados fiquem em seu território. O cenário mais provável não é o fim da expansão internacional, mas uma expansão mais seletiva, lenta e negociada, em que cada projeto fora dos Estados Unidos passa a carregar um custo político.

Para o Brasil, isso pesa mais do que parece. Boa parte da nuvem que bancos, varejistas, startups e órgãos públicos usam aqui pertence a empresas americanas, que vinham anunciando bilhões em data centers no país. Se cada novo investimento no exterior virar alvo em Washington, alguns desses projetos podem ser adiados ou encolhidos. Na prática, isso significaria menos capacidade instalada no país, serviços de IA mais caros ou mais lentos para empresas brasileiras e mais dados nossos processados no exterior, sob leis de outros países. É uma questão de soberania digital, e também de competitividade. Empresas que pagarão mais pela computação podem vir a inovar menos.

Continua após a publicidade

O outro lado da moeda é a disputa por capital. Se as americanas hesitarem, o espaço tende a ser ocupado por investidores de outras origens. O país já tem um exemplo dessa diversificação no complexo que a ByteDance, dona do TikTok, constrói no Pecém, no Ceará. Mesmo trazendo dinheiro, coloca o Brasil no meio da rivalidade entre EUA e China, e a escolha de quem constrói e opera um data center pode virar tema diplomático.

É nesse cenário que ganham fôlego ideias que pareciam distantes, como os data centers flutuantes — a coreana Samsung Heavy Industries e a cingapuriana Seatrium já têm projetos de dezenas de megawatts —, e pesquisas com resfriamento por água do mar mostram economia relevante de energia, por enquanto apenas em simulações. Nada disso está provado em escala comercial.

Continua após a publicidade

O Brasil tem litoral, portos já estudados pelo governo para receber a cadeia da energia eólica no mar — Pecém, Suape e Açu — e uma indústria naval e de petróleo que sabe trabalhar offshore. Essas competências podem servir à infraestrutura digital mesmo em terra, com data centers perto de portos, de cabos submarinos e de energia renovável.

Nessa esfera, grandes projetos de construção de novos data centers governamentais e privados aqui no país, redundantes ou não, ganham nova pauta para discussões de locais previamente já definidos, uma vez que apenas o terreno se torna parte pequena na conta, e ganham celeridade para serem executados. Provavelmente o caso com que tive muito contato em Vitória, no estado do Espírito Santo, e no Triângulo Mineiro.

Continua após a publicidade

Para empresas e investidores, a lição é tratar a localização da computação como risco geopolítico, e não apenas técnico. Quem contrata nuvem deve perguntar onde ficam seus dados, o que aconteceria se o fornecedor congelasse a expansão no país e se existe alternativa. Quem investe tem o olhar além das big techs, sendo energia contratada no longo prazo, transmissão, refrigeração, cabos, construção e financiamento de projetos os elos que ganham em qualquer cenário, porque alguém terá de construir, alimentar e resfriar essas máquinas, aqui ou lá. E, para governos, o recado é que atrair data centers exige previsibilidade, regras tributárias estáveis, licenciamento claro e energia firme.

Como princípio claro da inteligência vir antes do dinheiro, a ameaça de Trump ainda é só uma frase, mas mostra que o mapa da IA será também orquestrado geopoliticamente. O dinheiro inteligente não vai esperar a regra sair para se reposicionar. O Brasil quer ser apenas um endereço onde outros constroem ou um país que participa da construção?

Continua após a publicidade

*Marcela Costa é CEO da SM Partner, um ecossistema de investimentos, estrategista, conselheira e engenheira de telecomunicações. Tem mais de 18 anos de experiência executiva em tecnologia, com passagens por IBM e Oracle, e atua com governança, Smart Money e construção de valor em empresas.