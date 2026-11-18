Júlio Damião é estrategista, investidor e conselheiro de empresas, especialista em nova economia e geração de valor. Estrategista Chefe da SM Partner

Júlio Damião é estrategista, investidor e conselheiro de empresas, especialista em nova economia e geração de valor. Estrategista Chefe da SM Partner

Quem empreende em tecnologia sabe que um bom produto é só metade do trabalho, pois é preciso também chegar ao cliente. Na economia digital, esse caminho passa por uma loja de aplicativos, um buscador ou um marketplace, que define as condições de acesso e cobra por elas. É esse poder que o PL 4. 675/2025 quer enfrentar.

O projeto cria, no Cade, uma superintendência dedicada a plataformas de “relevância sistêmica”, com faturamento acima de R$ 5 bilhões no Brasil e capacidade de ditar regras para outros negócios. As empresas enquadradas teriam de revelar ao órgão seus critérios de ranqueamento e busca, notificar a compra de startups e facilitar a transferência de dados a concorrentes. O texto tramita em regime de urgência desde março, mas ainda não tem data para votação na Câmara.

Quem fiscalizaria, então? Pela proposta, o próprio Cade, com uma estrutura especializada. A questão central é se essa autoridade terá instrumentos rápidos o bastante para agir antes que o dano à concorrência aconteça.

O debate tem dois lados. As big techs argumentam que o projeto traz insegurança jurídica, e a associação ALAI, que reúne empresas como Google, Meta e Amazon, estima custos de no mínimo R$ 2,76 bilhões em dez anos. Parte da oposição, por outro lado, associa o texto à censura. O projeto, porém, trata de concorrência econômica, e não de moderação de conteúdo.

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Separar os dois temas ajuda a entender o que está em jogo: não o que circula nas redes, mas como o mercado é disputado. No curto prazo, o impacto aparece na margem. Uma mudança de comissão ou de posicionamento na busca pode comprometer startups, varejistas e desenvolvedores que levaram anos para se construir. No médio prazo, regras claras podem redesenhar a distribuição digital, baratear o acesso ao cliente e abrir espaço para empresas brasileiras disputarem ecossistemas hoje concentrados em poucas mãos.

Quem investe deve colocar essa dependência na conta de escala e retorno.

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Para o empreendedor, a questão vai além de esperar Brasília. Regras podem abrir portas, mas não constroem negócios. A pergunta prática é se o seu crescimento deve depender de uma única plataforma. Diversificar os caminhos até o cliente protege o negócio, qualquer que seja o desfecho da votação. Nenhuma lei transforma um mercado sozinha. Você vai jogar com as regras das plataformas ou vai escrever as suas?