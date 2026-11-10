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Júlio Damião é estrategista, investidor e conselheiro de empresas, especialista em nova economia e geração de valor. Estrategista Chefe da SM Partner
Economia

Caso Nvidia: o valor de uma empresa cabe em uma pessoa?

Episódio mostra que governança tem preço, e o mercado cobra por ela todos os dias

Por Marcela Silveira* 10 nov 2026, 15h06 | Atualizado em 10 nov 2026, 17h51
Homem asiático de cabelos grisalhos, óculos e jaqueta de couro preta, gesticulando com as mãos enquanto fala. Ao fundo, o logotipo verde e o nome NVIDIA em branco sobre um painel escuro
Jensen Huang, CEO da Nvidia, publicou em seu LinkedIn a carta em defesa aos modelos open weight e o anúncio da aliança entre empresas (Kiyoshi Ota/Bloomberg/Getty Images)
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Na segunda-feira, 9, as ações da Nvidia caíram cerca de 4,4% no meio da tarde, para US$ 178,45. O motivo não foi a demanda por chips de inteligência artificial, que segue aquecida. Foi o conselho da empresa investigar o CEO, Jensen Huang, depois que ele admitiu um relacionamento com uma pessoa do meio empresarial em que segundo a inteligência americana coletava informações para a China.

Apesar de o conselho diz não ter motivo para crer que segredos tenham sido comprometidos o mercado reagiu, como mostra os números. Reputação empresarial sempre passa por cultura, Human First, como enfatiza sempre Júlio Damião. Vale olhar para o que foi precificado. Não foi o balanço, nem produto ou previsão de receita. Foi a dependência de uma figura central. Quando ela falha a relação com governos e clientes e o fluxo de caixa passam a depender de um único julgamento.

Não atendo aqui a uma crítica à Nvidia em particular. É uma aritmética que se aplica a qualquer negócio que cresceu rápido demais em torno de uma pessoa. Com juro alto por mais tempo, imposto crescendo sobre a riqueza e risco cada vez mais concentrado no topo das empresas, vender mais deixou de provar que o negócio cria valor.

Crescer sem converter bem o resultado em caixa só aumenta a fragilidade. O indicador que importa é quanto do Ebitda vira caixa livre (Free Cash Flow) e com que previsibilidade. A prioridade, para empresas e para quem as financia, é dupla. Travar receitas e custos de longo prazo e distribuir as decisões críticas. Quem fizer isso melhor atravessa o ciclo comprando, não vendendo.

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Qual o custo de não ter feito essa lição antes?
Governança não é formalidade de relatório anual. Ela entra no preço, e a conta do capitalismo sempre chega.

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*Marcela Silveira é CEO da SM Partner, um ecossistema de investimentos, estrategista, conselheira e engenheira de telecomunicações. Tem mais de 18 anos de experiência executiva em tecnologia, com passagens por IBM e Oracle, e atua com governança, Smart Money e construção de valor em empresas

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Artigo - Economia
Inteligencia Artificial
Nvidia
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