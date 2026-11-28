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A inteligência artificial já orienta mais da metade das buscas nesta Black Friday, atuando como nova vitrine de consumo. Apesar do avanço, a desconfiança ainda limita decisões automáticas de compra, redefinindo as regras de disputa e investimento no varejo. Saiba quem vai liderar essa revolução.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A Black Friday ganhou um personagem novo. As pesquisas em IA têm métricas distintas, mas, por enquanto, tendem à mesma direção, segundo levantamento da Accenture que indica 57% dos brasileiros pretendendo usar IA para encontrar ofertas nas compras de fim de ano. Pesquisa da TOTVS com 2. 109 consumidores mostra que 53% já usaram IA para ajudar em alguma compra.

Contudo, o entusiasmo esfria para finalizar a compra. Apenas cerca de um quarto dos consumidores deixaria a tecnologia decidir o que comprar, segundo a Accenture, e apenas 24% confiam totalmente nas recomendações da máquina, segundo a TOTVS. A IA virou consultora de compras. E quem paga essa conta? Quanto você investe em IA por mês? Por ano? E sua empresa?

Isso importa porque muda o lugar onde a venda começa. Durante vinte anos, o varejo digital disputou cliques, banner, link patrocinado, destaque. Quando o consumidor pede ao assistente “a melhor TV de 55 polegadas até R$ 3 mil, com entrega até sexta”, quem olha a vitrine é a máquina, que compara preço, frete, prazo de entrega, parcelamento, desconto no Pix, reputação do vendedor e política de troca. A nova vitrine já tem favoritos e posicionar sua marca e serviço a serem mencionados nas respostas do ChatGPT, do Gemini, do Perplexity e do modo IA do Google é realidade já escalada por startups especializadas como IA Visible e NewCrux.

Para as empresas, isso cria um novo dever de casa. Ser bem recomendado por uma IA exige também o básico bem-feito, como catálogo com informação completa, preço e estoque iguais em todos os canais, prazo de entrega honesto. Para o pequeno lojista, é risco e oportunidade ao mesmo tempo. Risco, porque quem não aparece nas respostas da IA deixa de existir para uma parte dos compradores. Oportunidade, porque o algoritmo não tem apego a marca famosa. Segundo a TOTVS, 36% dos consumidores dizem escolher uma loja que não conhecem quando ela oferece o menor preço. Quem tiver dados organizados disputa de igual para igual com o gigante, sendo que o caixa, os custos e os juros destes têm realidades distintas.

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Para o consumidor, a desconfiança é um sinal de maturidade, não de atraso. O Brasil ainda não tem uma lei específica de IA, mas a LGPD e o Código de Defesa do Consumidor valem para essas compras. Para o varejo, isso significa margem sob pressão e menos espaço para desconto de fachada. Para o comprador, significa poder de barganha.

Aqui está a ponte com o smart money: o dinheiro vai seguir a intenção. Quem controla o assistente controla a porta de entrada da compra, e essa porta vale muito. Estão na disputa as empresas que fazem os modelos de IA, os marketplaces que têm os dados de preço e estoque e os meios de pagamento que vão decidir como um agente pode, ou não, pagar em nome de alguém. Para quem investe, a pergunta deixou de ser “quem vende mais na Black Friday” e passou a ser “quem vai cobrar pedágio na nova vitrine”. No Brasil, com o Pix já no dia a dia de milhões de pessoas, essa conversa sobre pagamento automático tende a chegar rápido, e com ela a discussão sobre limites e responsabilidade.

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A Black Friday de 2026 é o verdadeiro laboratório, e o primeiro resultado é claro. O que ainda falta é confiança, e confiança não se programa. Constrói-se com transparência. Está nas pessoas e na cultura. Mas qual é mesmo o seu investimento em IA hoje?

Marcela Costa atua na SM Partner, ecossistema que conecta empresários, investidores e executivos em estratégia, capital e governança. Escreve sobre como a tecnologia muda os negócios e a economia no Brasil. Acesse o site, o LinkedIn, o Instagram e o TikTok.