Quando assumiu o posto de general manager no Brasil da Atlas Copco, multinacional sueca especializada em soluções de tecnologia industrial, em 2021, Flavio Malaman escreveu em uma folha de papel sua missão como líder, com tudo o que considerava essencial para exercer a função e desenvolver a empresa. Seis meses depois, rasgou a folha. A nova versão se apoiava em dois pilares. O primeiro era construir uma empresa com a qual fosse fácil fazer negócios, baseada em transparência e agilidade. O segundo, fazer da organização um lugar onde as pessoas gostassem de trabalhar, soubessem o que se esperava delas, recebessem feedbacks sinceros e tivessem clareza sobre seus resultados.

O episódio mudou sua compreensão sobre liderança. Uma missão, concluiu, não pode ser uma frase bonita e distante da realidade: precisa orientar as decisões e ajudar as equipes a entender aonde se quer chegar. É também um retrato do amadurecimento de um engenheiro que começou como estagiário e hoje responde, em toda a América do Sul, pela área de ferramentas industriais e soluções de montagem do grupo sueco.

Nascido em 1974, no bairro da Vila Romana, na zona oeste de São Paulo, Flavio vem de uma família de imigrantes de classe média-baixa. O pai, Divino, é filho de italianos do Vêneto, no nordeste da Itália, que se estabeleceram em fazendas do interior paulista antes de migrar para a capital. A mãe, Maria Isabel, veio de Portugal. Em casa, educação e responsabilidade eram valores fundamentais, e os pais incentivavam os filhos a crescer por meio dos estudos. A valorização do ensino influenciou a escolha dos dois irmãos: Flavio optou pela Engenharia Mecânica; André formou-se em Medicina.

Desde cedo, queria entender como as coisas funcionavam e chegou a pensar na carreira científica. A afinidade com as ciências exatas o levou à Faculdade de Engenharia Industrial, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Em 1994, ainda estudante, iniciou a trajetória profissional como estagiário de compras técnicas da Cummins, fabricante americana de motores a diesel. Dois anos depois, ao concluir a graduação, foi efetivado e passou a atuar nas áreas de Aplicações e Vendas. Ao longo dos 17 anos na companhia, assumiu novas responsabilidades até chegar à gerência executiva, período em que descobriu seu interesse pela gestão de pessoas e pelo trabalho em equipe.

Uma nova etapa de sua trajetória profissional começou em 2011, quando ingressou na Atlas Copco como diretor de Negócios. Dez anos depois, foi promovido a general manager da operação brasileira. Em 2025, assumiu a liderança da Industrial Technique na América do Sul, uma das quatro áreas de negócios do grupo, especializada em ferramentas industriais e sistemas de montagem.

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Do comando à escuta

No início da carreira de gestor, Flavio adotava um estilo autocrático: concentrava as decisões e dava pouco espaço à participação das equipes. Com a experiência, percebeu a importância de ouvir opiniões diferentes e de adaptar a forma de se comunicar. Foi estudar comportamento humano, neurociência e as próprias motivações para entender melhor as pessoas com quem trabalhava. Também acompanhou a mudança nos modelos de gestão. Os profissionais, observa, não querem apenas executar tarefas, mas também participar das decisões, compreender o propósito do trabalho e sentir-se parte dos resultados.

Diante da velocidade das transformações e do avanço da inteligência artificial, considera ainda mais importante ouvir quem está perto dos clientes. Muitas vezes, diz, os profissionais da operação têm respostas que os gestores não enxergam. Suas referências são as empresas de tecnologia e as startups. Em vez de concentrar as decisões no dono ou no principal executivo, elas criam times quase independentes, que decidem mais rápido. Os projetos ficam a cargo de equipes multidisciplinares, em substituição à tradicional divisão por departamentos. Esse modelo de gestão reforça sua convicção sobre a importância da autonomia e da confiança.

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O primeiro a levantar a mão

Ao longo da carreira, Flavio conviveu com gestores que tinham dificuldade de reconhecer os próprios erros e demoravam a admitir quando uma decisão precisava ser revista. Decidiu fazer o contrário: quando erra, procura ser o primeiro a levantar a mão. Essa vulnerabilidade, avalia, fortalece a confiança, porque as pessoas passam a acreditar mais no gestor que tem as mesmas dúvidas e dores que elas. Ele passou a ser visto como acessível e disposto a ouvir pontos de vista diferentes. O time, por sua vez, ficou mais colaborativo e transparente, ciente de que o erro não é motivo de punição, mas parte de uma cultura voltada à inovação.

Entre os desafios da liderança está também lidar com a pressão inerente ao cargo. Para Flavio, o maior desgaste não está na quantidade de tarefas, mas na diversidade de assuntos e decisões do dia a dia, muitas vezes influenciados por fatores econômicos e políticos que afetam a indústria. Diante dessas responsabilidades, encontra na família seu porto seguro. Pai de Rafaela, de 13 anos, e de Tiago, de 19, acompanha de perto a fase em que os filhos chegam ao ensino médio e à faculdade. Valoriza os vínculos pessoais e as conversas profundas e mantém uma rotina de treinos na academia para aliviar as tensões e cuidar da saúde física e mental.

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Crescer com responsabilidade

Para Flavio, a inteligência artificial vai acelerar as tarefas operacionais e liberar tempo para as relações humanas, a troca de experiências e a criatividade. Embora a tecnologia amplie a capacidade de analisar dados e cenários, as habilidades comportamentais, acredita, serão cada vez mais decisivas. Saber ouvir, dialogar e compreender outros pontos de vista continuará sendo fundamental. Além dos desafios impostos pelas transformações tecnológicas, preocupa-o a perda de espaço das discussões sobre as mudanças climáticas nos últimos dois anos diante das questões geopolíticas. Na sua avaliação, o crescimento dos negócios precisa conciliar o desenvolvimento econômico com a responsabilidade ambiental.

Quando as pessoas desabrocham

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Com o tempo, Flavio percebeu que sua maior satisfação não está no produto que vende, mas em transformar ideias em realidade, desenvolver negócios e acompanhar o crescimento das pessoas. Aprendeu que não precisa dominar todas as áreas nem executar cada tarefa melhor do que os profissionais que lidera. Prefere cercar-se de especialistas, valorizar o que sabem e construir resultados por meio da colaboração.

A ideia de sucesso também mudou. No começo, estava ligada à conquista de cargos elevados e ao reconhecimento associado ao próprio nome destacado no crachá. Hoje, vem de acompanhar a evolução de quem trabalhou com ele, sensação que compara à de ser pai. Uma das maiores recompensas, conta, é reencontrar antigos colegas e descobrir que uma atitude ou algumas palavras suas, de que muitas vezes nem se lembrava, fizeram diferença na trajetória deles.

Para Flavio, são esses reencontros que trazem a sensação de missão cumprida. A mesma missão que, um dia, ele precisou rasgar para escrever de novo.