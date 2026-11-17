Delair Angelo Bolis nasceu em 1972, em um sítio no município de Modelo, em Santa Catarina. É o caçula de quatro irmãos, filho de Pedrinho e Ana, que, apesar de terem estudado apenas até o equivalente ao 4º ano do Ensino Fundamental, sempre valorizaram a educação dos filhos. Sua mãe costumava dizer: “Seja alguém interessado, mais do que alguém interessante”. Essa orientação marcou sua relação com o trabalho e o aprendizado.

Bolis concluiu a graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Santa Maria em 1996, e iniciou a carreira na Sadia, em Chapecó, como supervisor de Avicultura. Em 1998, ingressou na Mallinckrodt Saúde Animal, empresa americana do setor veterinário, como assistente técnico regional. Dois anos depois, foi promovido a gerente técnico nacional de Avicultura, ampliando suas responsabilidades para todo o Brasil. Sua primeira experiência internacional aconteceu em 2002, durante um trabalho técnico em Portugal. No ano seguinte, uma promoção interna o levou à gerência de Negócios para Animais de Produção no país. Em 2006, foi transferido para os Estados Unidos como diretor de marketing regional para aves e suínos, responsável pela América Latina e pelo Canadá.

Em 2009, surgiu a oportunidade de assumir sua primeira posição como presidente e gerente-geral, na Colômbia, com responsabilidade também pelos negócios da América Central e do Caribe. Durante três anos, Bolis e sua equipe conduziram uma transformação estratégica que ampliou o faturamento e a rentabilidade da organização. De 2013 a 2017, atuou nos Estados Unidos como head global de Marketing para Avicultura. Na sequência, retornou ao Brasil para presidir a empresa brasileira Vallée Saúde Animal, situada em Montes Claros, MG, cujo controle acionário foi assumido pela MSD naquele ano. Após a integração das operações, concluída em 2018, assumiu, em janeiro de 2019, a presidência da MSD Saúde Animal no Brasil.

Durante os sete anos à frente da operação brasileira, ela dobrou o faturamento e, em 2025, alcançou a liderança no mercado de saúde animal no país. Sua gestão foi marcada pelo desenvolvimento de pessoas, pela disposição para assumir riscos e pelo compromisso com resultados. A operação também se tornou referência mundial em diversidade, equidade e inclusão, além de contar com cerca de 30 profissionais em posições internacionais.

Em agosto de 2026, Bolis iniciou uma nova etapa de sua trajetória em Nova Jersey, nos Estados Unidos, como líder global de Marketing para Animais de Companhia, responsável pelas estratégias do portfólio atual e pela construção do pipeline futuro nos mercados internacionais de cães, gatos, equinos e coelhos.

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A capacidade de adaptação define os resultados

As origens ensinaram a Bolis sobre adaptação e resiliência. Em uma propriedade de 48 hectares, seu pai cultivava diferentes produtos, criava suínos e buscava novas oportunidades. Ele levou esse aprendizado para sua trajetória profissional. Ao longo da carreira, passou por oito mudanças entre o Brasil, Portugal, os Estados Unidos e a Colômbia, experiências que exigiram criatividade e disposição para enfrentar o desconhecido.

Durante sua passagem pela Colômbia, conheceu, por meio de um livro, a história do montanhista Nelson Cardona Carvajal. Após sofrer um grave acidente durante uma escalada, Carvajal teve a perna direita amputada e, com uma prótese, alcançou o cume do Everest em 2010. Posteriormente, Bolis e sua equipe o contrataram como palestrante para uma reunião anual de vendas. Sua trajetória reforçou uma lição que Bolis carrega consigo, expressa em uma frase do montanhista à qual acrescentou a importância da velocidade de resposta: “O que define resultados não é a intensidade do desafio, mas a capacidade e a velocidade de resposta”.

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Essa capacidade de adaptação também marcou sua vida familiar. Quando deixou o Brasil pela primeira vez, sua esposa, Sandra, abriu mão de uma carreira com perspectivas e remuneração superiores às dele para acompanhá-lo. Na mudança mais recente para os Estados Unidos, a família enfrentou outro desafio: a filha mais velha, Mariana, de 21 anos, permaneceria no Brasil, enquanto Gabriela, de 13 anos, os acompanharia. Essas experiências lhe ensinaram que nem sempre haverá certeza ao tomar decisões importantes. Às vezes, a velocidade precisa vir antes da convicção, e a certeza surge no percurso, quando se percebe que está no caminho certo.

Cercar-se de pessoas bem-preparadas e de perfis variados

Bolis cultiva hábitos que o ajudam a preservar o equilíbrio mental diante das pressões da liderança. Um deles é o tênis, esporte pelo qual tem grande paixão. No US Open, um dos quatro torneios de Grand Slam, uma frase o inspira: “A pressão é um privilégio”. Ele leva esse conceito para sua carreira, entendendo que a pressão pode representar uma oportunidade de aprendizado e de preparação para novos desafios.

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Para tomar decisões, procura se apoiar em três pilares: dados que fundamentam suas escolhas, pessoas bem-preparadas e com perfis diferentes do seu, capazes de oferecer novas perspectivas, e o cuidado com a saúde física e mental. A prática do tênis e os exercícios na academia fazem parte dessa disciplina, assim como a atenção às relações que cultiva dentro e fora do ambiente profissional.

Líderes jamais podem abrir mão da vulnerabilidade

Em um mundo cada vez mais tecnológico, Bolis utiliza o ChatGPT para analisar mercados, concorrentes e oportunidades de crescimento, desafiar premissas e estruturar recomendações de negócio. O Microsoft Copilot, ferramenta de inteligência artificial, contribui para aumentar sua produtividade em documentos, reuniões e apresentações. Essas ferramentas ampliam a capacidade de análise, mas ele acredita que nenhum líder pode abrir mão da vulnerabilidade e das relações humanas.

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A tecnologia oferece informações importantes, mas são as pessoas que confrontam os líderes com opiniões, críticas e feedbacks que nem sempre gostariam de ouvir. Suas decisões são fundamentadas principalmente na discussão e na análise objetiva de uma equipe de alto desempenho. Saber escutar, reconhecer limitações e considerar perspectivas diferentes é fundamental para tomar decisões mais conscientes.

A inteligência artificial também pode auxiliar na identificação de competências técnicas e comportamentais durante processos de contratação, mas a dimensão humana continua indispensável para compreender comportamentos, oferecer feedbacks construtivos e reconhecer o momento adequado para cobrar ou elogiar. Mais do que trabalhar rapidamente, seu objetivo é tomar melhores decisões e gerar impacto no negócio.

Aprender exige humildade para mudar

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Ao longo da carreira, Bolis compreendeu que o sucesso exige o oposto do ego. Enquanto o ego busca reconhecimento, controle e a necessidade de estar sempre certo, o sucesso sustentável exige humildade para aprender, coragem para ouvir e maturidade para mudar de opinião quando os fatos indicam um caminho melhor. Reaprender, desenvolver competências e abandonar antigas formas de trabalhar tornaram-se parte desse processo.

Essa disposição para aprender também o leva a observar as novas gerações, que têm a vantagem do mindset digital, marcado pela rapidez no aprendizado e pela flexibilidade para experimentar novas tecnologias. Foi educado em um ambiente mais rígido e orientado ao planejamento, mas precisou desafiar essa maneira de pensar. Por isso, incentiva os jovens a experimentar, a descobrir suas aptidões e a encontrar caminhos de desenvolvimento.

Valorizar a integralidade: ser quem é em todos os ambientes

Desde que assumiu a liderança da MSD Saúde Animal no Brasil, em 2019, passou a trabalhar três aspectos essenciais para seu desenvolvimento: autoconhecimento, para compreender suas motivações e limitações; autodesenvolvimento, assumindo a responsabilidade pelo próprio crescimento; e autodisciplina de resultado, transformando aprendizado em ação.

Naquele ano, ao ler Reinventando as Organizações, de Frederic Laloux, conheceu o conceito de integralidade, que reforçou a importância de sermos quem somos dentro e fora do ambiente profissional. Ao longo da carreira, percebeu mudanças na cultura corporativa. Antes, dedicação era associada a longas jornadas e disponibilidade constante. Hoje, há maior atenção à saúde mental, ao equilíbrio e à segurança psicológica. Bolis acredita que o sucesso profissional não deve comprometer o bem-estar das pessoas.

Essa reflexão também envolve a ética. Ele percebe que a distância entre o certo e o errado, antes aparentemente mais ampla, tornou-se cada vez mais estreita. Mais do que defender valores, é preciso praticá-los, sem colocar interesses pessoais acima da sinceridade, da confiabilidade e da competência.

Aprendeu que o propósito é maior do que a recompensa. As experiências mais marcantes de sua carreira não foram necessariamente os melhores resultados financeiros ou os cargos mais altos, mas as oportunidades de transformar negócios, desenvolver pessoas e construir equipes. A recompensa reconhece o que se entrega; o legado representa o que se deixa.

Por fim, recomenda não confundir a ilusão da eficiência com a estratégia de crescimento. Em lançamentos globais, multiplicar reuniões, relatórios e aprovações pode aumentar a complexidade sem acelerar a chegada dos produtos ao mercado. Trabalhar melhor exige responsabilidades claras, processos simples e foco no que gera impacto. Bolis aprendeu que, às vezes, liderar significa ter coragem de deixar de fazer algumas coisas para que as mais importantes aconteçam.