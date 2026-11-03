Álvaro Britto: uma trajetória construída com propósito

Nascido em São Paulo, em 1986, Álvaro Britto cresceu em Campinas, para onde sua família se mudou quando ele tinha quatro anos. Estudou na Escola Americana de Campinas, onde recebeu orientação para se candidatar a universidades nos Estados Unidos. A oportunidade de estudar no exterior surgiu com uma bolsa integral por mérito na Trinity University, em San Antonio, no Texas, onde cursou Economia e Filosofia de 2005 a 2009. A conquista, entretanto, exigiu sacrifícios familiares. Como a bolsa não cobria moradia, alimentação e passagens, sua mãe vendeu o carro para financiar o primeiro ano. A partir do segundo, tornou-se monitor do alojamento estudantil, garantindo moradia e alimentação, enquanto conciliava a graduação com dois empregos. Para economizar, recorria a livros usados, empréstimos e cópias, já que algumas obras de Economia custavam cerca de cem dólares. A experiência lhe ensinou o valor da dedicação e, sobretudo, a importância de reconhecer aqueles que contribuem para a realização de um sonho.

Em 2008, ainda durante a graduação, estagiou na Morgan Stanley, em Houston, na área de gestão de patrimônio. Para aproveitar a oportunidade, contou com o apoio do professor Eduardo Balreira, que lhe emprestou um carro, e do amigo Jorge Hakim, que ofereceu hospedagem. O estágio ampliou sua visão sobre o mercado financeiro, mas também despertou questionamentos sobre o caminho profissional que desejava seguir. Álvaro buscava uma atividade capaz de gerar impacto mais direto na sociedade. A experiência terminou pouco antes da crise financeira de 2008 e, após concluir a graduação, decidiu explorar novas possibilidades. Em 2010, cursou mestrado em História Econômica na London School of Economics, onde surgiu a oportunidade de ingressar na International Data Centre Group, aliança internacional de operadores de data centers voltada a mercados emergentes. Durante três anos, até 2013, atuou no desenvolvimento de negócios e parcerias na América Latina, participando também de projetos na Islândia, no Leste Europeu e na Índia. Foi seu ingresso na infraestrutura digital, setor que se tornaria central em sua carreira.

Entre oportunidades e desafios

Uma nova etapa profissional começou em 2014, com a chegada de Álvaro à Zenzu, consultoria especializada em infraestrutura de internet, fundada por Erikas Napjus, ex-líder de infraestrutura global do Google. A empresa atendia principalmente fundos de private equity, e sua atuação envolvia análises de mercado e oportunidades de investimento. Mais do que conhecimentos técnicos, a convivência com Erikas trouxe aprendizados sobre liderança. Ele se tornou um mentor importante, mostrando a Álvaro que confiança e humildade devem caminhar juntas e que reconhecer as competências das pessoas é essencial para alcançar bons resultados. Nesse período, também participou da tentativa de desenvolver a Axis Data Centers no Brasil, projeto que lhe traria um dos aprendizados mais difíceis de sua trajetória profissional.

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Durante as negociações com uma grande companhia internacional, a equipe recebeu duas sinalizações verbais de que o contrato seria fechado. A primeira chegou justamente no dia da histórica derrota do Brasil por 7 a 1 para a Alemanha, na Copa do Mundo de 2014. A expectativa em torno do projeto era tão grande que o resultado da partida ficou em segundo plano. Entretanto, após meses de negociação, a companhia desistiu do projeto. Foi uma das maiores frustrações da carreira de Álvaro, que viu a esposa chorar diante da notícia. A experiência lhe ensinou que nem sempre o esforço garante os resultados esperados e que é preciso encontrar forças para seguir em frente.

Após dez anos no exterior, retornou ao Brasil, em 2015, a convite de Wagner Rapchan, fundador da Netell Telecom. Assumiu a Diretoria de Operações, Produto e Estratégia, com o desafio de profissionalizar a gestão e fortalecer o relacionamento com clientes internacionais. Dois anos depois, voltou à Zenzu, dessa vez à Zenzu Submarine, como Vice-Presidente de Desenvolvimento de Negócios para a América Latina, mantendo sua atuação como conselheiro da Netell. Foi nessa fase que acompanhou a evolução da Ufinet, empresa que já admirava pela qualidade de sua liderança. Quando Wagner decidiu vender a Netell, Álvaro participou diretamente da negociação que resultou em sua aquisição pela Ufinet. Por indicação dele, assumiu, em 2019, a posição de Country Manager da Ufinet Brasil, iniciando uma nova etapa de sua carreira.

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O desafio de transformar uma operação

Ao assumir a liderança da Ufinet Brasil, encontrou uma operação pequena, com apenas 12 profissionais e atuação concentrada na Grande São Paulo. O desafio era ampliar a presença da companhia em um mercado competitivo, mas Álvaro identificou uma oportunidade entre os provedores regionais de internet, responsáveis por levar conectividade a localidades pouco atendidas pelas grandes operadoras. Apostar nesse segmento exigiu repensar a estratégia, desenvolver novos produtos, formar equipes e preparar a estrutura para crescer. A transformação foi construída ao longo dos anos seguintes, combinando crescimento orgânico com aquisições estratégicas, entre elas NB Telecom, WIX NET e AVA Telecom, além do desafio de integrar equipes e diferentes culturas organizacionais.

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Em seis anos, a equipe passou de 12 para mais de 130 profissionais, a receita cresceu aproximadamente dez vezes e a rede própria de fibra óptica ultrapassou 10 mil quilômetros. A Ufinet também fortaleceu a presença internacional, ampliando a conectividade e consolidando a atuação no setor de telecomunicações. No Brasil, os provedores regionais passaram a representar mais da metade das vendas, demonstrando a relevância da estratégia adotada.

Em 2025, Álvaro assumiu a vice-presidência de Desenvolvimento Estratégico da Ufinet, dando continuidade à sua trajetória na companhia. Para ele, porém, a maior realização ia além dos números. Fortalecer empreendedores que levam internet a centenas de milhares de brasileiros mostrou-lhe que o crescimento de uma empresa também pode ampliar o acesso à informação, à educação e às oportunidades.

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Liderança construída com pessoas

Durante sua gestão na Ufinet Brasil, Álvaro cultivou uma liderança baseada na confiança e na proximidade. Nunca teve sala própria e costumava mudar de lugar no escritório para acompanhar o trabalho das equipes. Essa postura ajudou a construir uma cultura organizacional que alcançou nota superior a 75 no eNPS, indicador que mede a disposição dos colaboradores para recomendar a empresa como um bom lugar para trabalhar. A valorização das pessoas também aparecia em gestos simples: a cada Natal, escrevia mensagens personalizadas aos profissionais, tradição iniciada quando a equipe tinha apenas 12 integrantes.

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Na primeira confraternização, em 2019, presenteou cada colaborador com um livro escolhido de acordo com seus desafios profissionais. Entre as obras estavam O Coração das Trevas, de Joseph Conrad, e O Velho e o Mar, de Ernest Hemingway. Os livros passaram a circular entre os integrantes da equipe, acompanhados de reflexões semanais. Essa forma de liderar também passou a orientar sua atuação internacional, marcada por projetos que exigem influência, diálogo e articulação entre diferentes áreas.

Ao olhar para sua trajetória, reconhece que nem todos os caminhos seguiram o planejamento inicial. A formação em Economia e Filosofia, as experiências internacionais e os projetos que não se concretizaram contribuíram para sua evolução profissional. Também reconhece o papel fundamental da mãe, que tornou possível sua formação, e das pessoas que o acompanharam ao longo da carreira. Aos jovens, deixa como aprendizado a importância de buscar conhecimento, dedicar-se às oportunidades e manter a humildade. Para Álvaro, o verdadeiro sucesso não está apenas nos resultados alcançados, mas nas pessoas que ajudaram a construí-los e nas oportunidades que sua trajetória permitiu criar.