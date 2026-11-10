A coragem de assumir desafios

Mirella Manosso nasceu em Curitiba, no Paraná, em 1989. Filha única de Osvaldo Zacarias da Silva e Maria Delourdes Manosso, cresceu em uma família que valorizava a educação e o trabalho. Seu pai, criado em um sítio no interior do Paraná, construiu sua trajetória com muito esforço, enquanto sua mãe, natural de Curitiba, dedicou quase trinta anos ao setor bancário. Juntos, proporcionaram à filha oportunidades que não tiveram, permitindo que estudasse em instituições particulares e se dedicasse à formação. Mirella levou anos para compreender que aquela era uma das maneiras pelas quais seu pai demonstrava amor. Ele faleceu em 2019, e sua mãe permanece uma presença fundamental em sua vida e uma inspiração como mulher. Atualmente, Mirella é casada com Slahedinne Zidi e é mãe de Antonella.

Aos 16 anos, ingressou na faculdade após um teste de aptidão indicar a área de engenharia. Escolheu Engenharia Mecânica na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, onde foi uma das poucas mulheres da turma a concluir a graduação em 2012. Naquele mesmo ano, iniciou o mestrado na instituição, com foco em Engenharia Mecânica e em Biomateriais.

Quando a preparação encontra a oportunidade

Em 2013, enquanto cursava o mestrado, Mirella participou de um jantar no qual conheceu Carolina Castro, profissional da Neodent, empresa de implantes dentários sediada em Curitiba e integrante do Grupo Straumann. Carolina se tornaria sua primeira gestora e, posteriormente, uma grande amiga e inspiração. Durante a conversa, mencionou ensaios realizados pela empresa em parceria com a universidade. Ao reconhecer que estavam relacionados à sua pesquisa, Mirella respondeu: “Sou eu quem realiza esses testes.” A conversa abriu caminho para sua primeira oportunidade profissional.

Após participar de um processo seletivo, ingressou na Neodent em janeiro de 2014 como analista júnior de Pesquisa e Desenvolvimento, tornando-se a primeira profissional contratada externamente para uma equipe até então composta apenas por colaboradores da empresa. Para assumir a função, abriu mão da bolsa de estudos com o apoio de seu orientador, o professor Paulo Soares. Concluiu o mestrado em 2016, já atuando na verificação e validação de implantes dentários, atividades essenciais para garantir sua segurança e desempenho.

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Foi nessa fase que tomou uma das decisões mais importantes de sua carreira: não permanecer apenas na própria “caixa”. Percebeu que não precisava se limitar às responsabilidades da função que exercia. Começou a estudar inglês antes que o idioma se tornasse uma exigência e procurou conhecer outras áreas da empresa, mesmo sem fazer parte de suas atribuições. Queria estar preparada para oportunidades que ainda não existiam.

Essa postura contribuiu para que seu nome fosse considerado quando surgiram as primeiras posições de liderança. Em maio de 2017, assumiu a coordenação de Desenvolvimento de Produto da Neodent. A conquista não eliminou o medo ou a insegurança diante das novas responsabilidades, mas Mirella escolheu seguir em frente apesar deles.

Aprender a pedir ajuda também faz parte da liderança

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Uma experiência vivida em 2018 mudou sua maneira de compreender as responsabilidades profissionais. Foi a única vez em que chorou no trabalho. Na época, o laboratório ainda não estava sob sua responsabilidade, mas o profissional responsável saiu de férias enquanto sua gestora estava em licença-maternidade. Sem que ninguém lhe pedisse, Mirella também assumiu as demandas daquela equipe, tentando resolver tudo sozinha, sem comunicar as dificuldades ao diretor Alexsander, a quem se reportava.

Acreditava que conseguiria dar conta, mas não sabia como lidar com todas aquelas responsabilidades. Certo dia, entrou na sala da diretoria e, diante das perguntas de Alexsander, desabou. Ele lhe disse: “Por quê? Por que você não está me deixando enxergar isso? Enquanto você tapa o buraco, eu não vejo o problema e não tenho como agir”.

A conversa fez Mirella compreender algo que até então não havia percebido: pedir ajuda não significava admitir fraqueza, mas sim reconhecer um problema e permitir que outras pessoas contribuíssem para resolvê-lo. Ainda naquele ano, em outubro, passou a supervisionar o Desenvolvimento de Produto e o laboratório e, em fevereiro de 2020, assumiu a gerência de Pesquisa e Desenvolvimento da Neodent.

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Sair da zona de conforto dói, e é quando mais se aprende

Após participar de um processo seletivo interno, Mirella deixou o Brasil em agosto de 2022 para assumir a área de Inovação Corporativa do Grupo Straumann, multinacional suíça de soluções odontológicas. A mudança também representou uma transição profissional: deixou a posição de gerente para assumir o cargo de diretora associada na sede global, em Basel, na Suíça.

Passou a morar em Mulhouse, na França, de onde atravessava diariamente a fronteira de trem para trabalhar. Foi um dos maiores desafios de sua carreira. No Brasil, já havia consolidado sua trajetória profissional, mas estava diante de uma realidade diferente: a responsabilidade de atuar em eventos globais de inovação e promover a colaboração entre áreas e marcas do grupo. Em novembro daquele ano, subiu ao palco diante da empresa pela primeira vez, enfrentando seus receios e percebendo quanto ainda precisava aprender.

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Seu marido, francês e também profissional do grupo, foi uma das pessoas que mais acreditaram em sua capacidade, inclusive nos momentos em que ela própria tinha dúvidas. Nesse período, contou ainda com o suporte de Amelie Chauvel, sua gestora na Suíça, que já havia sido sua mentora em 2020 e 2021.

A aproximação começou quando Mirella assistiu a uma apresentação de Amelie durante uma reunião global e decidiu procurá-la para aprender com ela. Marcou um horário, apresentou-se e, algum tempo depois, perguntou se aceitaria ser sua mentora. Amelie concordou, dando início à relação profissional. Posteriormente, em 2022, Mirella passou a trabalhar diretamente com ela na Suíça.

Reportar-se a Amelie foi uma das experiências mais importantes de sua trajetória profissional. Além dos conhecimentos adquiridos, a convivência a fez perceber que muitos dos obstáculos enfrentados ao longo da carreira são criados pelas próprias pessoas.

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Quando a função ainda não existe, é preciso construí-la

Embora a experiência em Inovação Corporativa na Suíça tenha representado um importante aprendizado, Pesquisa e Desenvolvimento sempre foi a área com a qual Mirella mais se identificou.

Em novembro de 2023, mudou-se para os Estados Unidos como diretora responsável pelo centro de desenvolvimento remoto da Straumann. Passou a morar na região de Boston e a trabalhar em Andover, Massachusetts, enquanto seu gestor, George Raeber, permanecia na Suíça.

Sua missão era estruturar, do zero, um centro remoto de desenvolvimento de produtos em Curitiba. Até então, o desenvolvimento dos produtos da marca premium estava concentrado na Suíça, mas a iniciativa permitiu incorporar profissionais altamente qualificados do mercado brasileiro a essa atividade.

Em janeiro de 2024, poucos meses após assumir a diretoria, Mirella descobriu que estava grávida. A notícia chegou em um momento de grandes responsabilidades, quando ainda precisava estruturar a equipe no Brasil antes da licença-maternidade. Temia que a maternidade colocasse em dúvida sua capacidade de cumprir os compromissos assumidos.

Preparou, então, um plano de afastamento para garantir a continuidade das atividades. Costuma dizer que, quando alguém sai de férias e continua recebendo ligações de trabalho, o problema não está nas férias, mas na organização das atividades.

Durante a licença-maternidade, a empresa bloqueou seu acesso aos equipamentos corporativos, e a estrutura continuou funcionando. Ao retornar, soube que o grupo estudava a criação de um segundo centro, voltado ao desenvolvimento de produtos para diferentes marcas. Como a liderança ainda não estava definida, manifestou interesse em assumir os dois centros.

Em novembro de 2025, surgiu outro desafio. O responsável pelo desenvolvimento de produtos na Suíça se afastaria por quatro meses para um período sabático, e seu gestor perguntou se ela aceitaria substituí-lo interinamente, conciliando as responsabilidades e os diferentes fusos horários. A resposta foi imediata: não precisava pensar, aceitaria o desafio.

Permaneceu na função até fevereiro de 2026 e, no mês seguinte, assumiu oficialmente a liderança dos dois centros remotos. Em junho, foi promovida ao cargo de VP, Head of Straumann Remote Development Center & Straumann Group Development Center (SRDC & SGDC).

Liderar também é trabalhar com os pares

Durante parte de sua trajetória, Mirella acreditou que a liderança fosse solitária, especialmente na transição de especialista para gestora, quando precisou compreender que a equipe também necessitava de espaço para conversar entre si, inclusive sobre sua liderança.

Com o tempo, percebeu que não precisava enfrentar os desafios sozinha. Passou a compreender que seu time não era formado apenas pelas pessoas que liderava, mas também por seus pares, profissionais com quem poderia trocar experiências e admitir quando não sabia resolver determinada situação.

Essa compreensão reforçou sua convicção de que assumir uma posição de gestão precisa ser uma escolha consciente, e não uma consequência automática da carreira. Para Mirella, quem chega a essa responsabilidade por inércia pode acabar cuidando mal das pessoas e de si mesmo.

Na relação com sua equipe, ela mantém duas convicções. A primeira é a de desenvolver profissionais melhores do que ela própria, por acreditar que o crescimento deles também contribui para o seu desenvolvimento. A segunda é jamais expor negativamente alguém sob sua liderança. Quando ocorre um erro, entende que a responsabilidade também é sua e que a conversa deve acontecer nos bastidores. Deseja que as pessoas se destaquem pelo próprio trabalho, sem que o ego de quem está à frente se torne um obstáculo ao desenvolvimento delas.

Essa maneira de conduzir pessoas também exige conhecimento técnico. Mirella acredita que ninguém consegue liderar bem sem conhecer o produto com o qual trabalha, pois é esse domínio que permite fazer as perguntas certas e tomar boas decisões. Reconhecer quando não se sabe algo é importante, mas não elimina a responsabilidade de orientar a equipe. Como costuma dizer, seu papel é ser “freio e volante” quando necessário, e não apenas acelerador.

O significado do sucesso e o valor do conhecimento

O conhecimento sempre teve um papel importante na trajetória de Mirella. Aprender inglês ampliou suas possibilidades e a preparou para oportunidades que antes não conseguia enxergar. Para ela, o aprendizado não deve se limitar à formação acadêmica, mas acompanhar todas as fases da vida. Afinal, acredita que o conhecimento é o único bem que as pessoas levam consigo nas mudanças de país, de área ou de empresa.

Sua compreensão sobre o sucesso também mudou ao longo da carreira. Há dez anos, acreditava que significava assumir uma gerência. Hoje, considera que o verdadeiro sucesso está em chegar à posição que ocupa sem atropelar as pessoas pelo caminho. Seu desejo é ser lembrada como alguém que valorizou sua equipe e alcançou resultados sem prejudicá-la.