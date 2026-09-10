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Economia

Nestlé eleva preços após guerra aumentar custos de produção

Energia, frete e matérias-primas pressionam companhia

Por Equipe Faria Lima News 10 set 2026, 18h06
Edifício moderno de vidro azul escuro com o logotipo branco iluminado da Nestlé no centro, contra um céu noturno azul profundo
O logotipo corporativo da empresa de alimentos Nestlé é exibido no topo do edifício de sua sede nos EUA em 16 de maio de 2025, em Arlington, Virgínia. (David Ake/Getty Images)
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Nestlé eleva preços após guerra aumentar custos de produção Priorizar nos meus resultados Google

A Nestlé está elevando preços e reformulando produtos diante do aumento dos custos provocado pela guerra no Oriente Médio. A avaliação é do CEO da companhia, Philipp Navratil, em entrevista à Reuters divulgada nesta quinta-feira, 10.

Segundo o executivo, o conflito tem pressionado principalmente os fornecedores da companhia, com aumento dos gastos de energia, transporte e matérias-primas. A Nestlé afirma que busca compensar parte dessas despesas com ganhos de eficiência, mas pode repassar custos ao consumidor quando necessário.

A dona de marcas como Nescafé, Maggi e KitKat também está reformulando produtos e retirando do portfólio itens pelos quais os consumidores não estão dispostos a pagar mais. Navratil não detalhou quais produtos ou mercados serão afetados pelos reajustes.

Apesar da pressão sobre os custos, o impacto direto da guerra nas vendas da Nestlé é limitado. O Oriente Médio representa entre 2% e 3% dos cerca de 90 bilhões de francos suíços em vendas anuais da companhia.

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O movimento ocorre em um cenário de nova pressão sobre os alimentos. O índice global de preços da FAO chegou a 133,3 pontos em agosto, maior nível desde novembro de 2022, impulsionado por fatores como conflitos, problemas logísticos e condições climáticas adversas.

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