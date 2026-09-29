FIDCs superam marca de R$ 1 trilhão

Em toda pauta, a lente do mercado

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Os Fundos de Investimento em Direitos Creditórios, os FIDCs, ultrapassaram a marca de R$ 1 trilhão em patrimônio líquido.

Em julho, o setor alcançou R$ 1,015 trilhão, alta de 16,3% em 12 meses, consolidando os fundos como uma importante fonte de financiamento fora dos bancos.

Considerando apenas os direitos creditórios, a carteira dos FIDCs avançou de R$ 634,4 bilhões para R$ 779,2 bilhões, crescimento de 22,8%.

O ritmo foi cerca de três vezes superior aos 7% registrados pelo crédito bancário com recursos livres no mesmo período.

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A expansão veio acompanhada de piora na qualidade das carteiras. As provisões para perdas com inadimplência cresceram 40,8%, de R$ 46,1 bilhões para R$ 64,9 bilhões.

Já os créditos com atraso superior a 90 dias aumentaram 62%, chegando a R$ 7,5 bilhões. A provisão passou de 7,3% para 8,3% da carteira bruta.

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A maior restrição do crédito bancário ajudou a direcionar empresas e operações para os fundos, que permitem estruturas mais flexíveis de financiamento.

O crescimento acelerado também colocou os FIDCs no radar regulatório, com discussões sobre maior transparência, padronização das provisões e critérios de avaliação de risco.