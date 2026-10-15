Carros elétricos podem acabar com os postos Ipiranga?

Durante o Ultra Day 2026, o megainvestidor Luiz Barsi Filho questionou executivos da Ultrapar, controladora da Ipiranga, sobre os impactos do avanço dos carros elétricos no futuro da rede de postos.

A pergunta levantou dúvidas sobre a sustentabilidade do negócio diante da expansão dos veículos elétricos e da possibilidade de redução no consumo de gasolina e etanol nos próximos anos.

Em resposta, os executivos afirmaram que o Brasil deve ser um dos últimos mercados a abandonar os motores a combustão. Segundo a companhia, o consumo de combustíveis no país continua crescendo, apesar do avanço da eletrificação.

A Ultrapar também destacou a infraestrutura da Ipiranga, que possui cerca de 6 mil postos bem localizados no Brasil. A rede é considerada um ativo estratégico para explorar novas oportunidades de negócios.

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Para a companhia, a transição para os veículos elétricos deve ocorrer de forma gradual, permitindo que os postos se adaptem às mudanças no setor de mobilidade sem depender exclusivamente da venda de combustíveis.