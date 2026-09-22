ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Imagem Blog

Diogo Schelp

Por Diogo Schelp Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Notícias e análises sobre economia política internacional e comércio exterior
Economia

Na ONU, Lula dá recados eleitorais e a Trump

O presidente brasileiro descreveu seu país como se estivesse sob ameaça externa — colocou-se como o único capaz de enfrentá-la

Por Diogo Schelp Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 set 2026, 11h58
Presidente Lula discursa na abertura da Assembleia Geral da ONU na sede das Nações Unidas em Nova York, em 22 de setembro de 2026.
Presidente Lula discursa na abertura da Assembleia Geral da ONU na sede das Nações Unidas em Nova York, em 22 de setembro de 2026. (TIMOTHY A. CLARY/AFP)
Continua após publicidade
Na ONU, Lula dá recados eleitorais e a Trump Priorizar nos meus resultados Google

O discurso do presidente Lula na abertura da Assembleia-Geral da ONU (Organização das Nações Unidas), nesta terça-feira, 22, em Nova York, passeou pelos temas recorrentes da sua política externa, como a defesa do multilateralismo, a crítica ao negacionismo sanitário e climático e a valorização da cooperação global, em especial com países emergentes da Ásia, da África e da América Latina, mas teve como fio condutor o objetivo de passar recados a dois “ouvintes”: o presidente americano Donald Trump e o eleitor brasileiro.

Os dois momentos do discurso que receberam aplausos dos presentes foram quando ele afirmou que “o Brasil não cabe no quintal de ninguém” e quando garantiu estar trabalhando por “um país livre do feminicídio”. O primeiro foi um recado em defesa da soberania do país diante de investidas dos Estados Unidos contra as exportações brasileiras e de insinuações de interferência no processo eleitoral. O segundo, um dos principais temas de sua campanha à reeleição. De resto, a recepção do plenário foi contida.

Entre os recados para Trump estavam: a recusa de reviver um passado de ingerências externas na região; a necessidade de combater o crime organizado, mas sem terceirizar a proteção das fronteiras; a reafirmação de que as riquezas naturais do Brasil, incluindo as terras raras, são “do povo brasileiro”, e só poderão ser exploradas mediante certas condições; a necessidade da regulamentação das big techs e da inteligência artificial (IA); e a crítica a uma tentativa de “recolonizar o Sul Global”.

Já as principais mensagens para o eleitor brasileiro foram que: o governo está combatendo o crime organizado, tanto que aprovou a nova Lei Antifacção, com penas mais duras do que para o terrorismo; as bets estão destruindo famílias e precisam ser contidas; o Brasil voltou a “crescer de forma sustentável”; o país vai bater recorde de exportação este ano, apesar do tarifaço; “o trabalhador precisa descansar”, daí a necessidade de aprovar o fim da escala 6×1; é preciso tributar os mais ricos e combater as desigualdades; as eleições brasileiras deste ano são uma escolha entre “democracia ou negacionismo”. Só faltou pedir voto.

Siga
Continua após a publicidade

Como se vê, há muitas intersecções entre os recados para os Estados Unidos e aqueles destinados ao eleitorado brasileiro. Lula descreveu o Brasil como um país sob ameaça externa. E colocou-se como o único capaz de enfrentá-la. Os recados para o mundo se tornaram uma bandeira de campanha.

Publicidade
TAGS:
Luiz Inácio Lula da Silva
ONU
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$71,88, equivalente a R$5,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).