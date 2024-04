Em Viena, a melhor sala VIP do mundo

Aguardar horas pelo embarque em um aeroporto pode ser uma experiência desgastante — ou bastante prazerosa. Pelo menos é isso que prometem as melhores salas vips do mundo, que oferecem mimos capazes de eliminar o estresse da espera, seja o tempo que for. Nesse aspecto, poucos espaços, talvez nenhum, se comparam ao Vienna Lounge, localizado no Terminal 1 do Aeroporto Internacional de Viena, na Áustria, e eleito a melhor área vip do mundo pelo programa britânico de assinaturas Priority Pass. Reformado em 2022, o Vienna Lounge expõe quadros de renomados artistas austríacos, vindos diretamente do Museu Leopold, de Viena, e seu restaurante oferece um cardápio com pratos sofisticados, incluindo o clássico escalope vienense. O Brasil brilhou no ranking: o Advantage VIP Lounge, do aeroporto de Curitiba, foi eleito o melhor da América Latina e Caribe no ranking do Priority Pass. O espaço de 300 metros quadrados dispõe de cabines individuais, salas de reunião e área do bufê com snacks, frutas e drinques.

Publicado em VEJA, abril de 2024, edição VEJA Negócios nº 1