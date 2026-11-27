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De olho em novas formas de conexão, marcas de luxo como Lacoste, Dior e Tiffany transformam cafeterias em extensões de seus universos. A pausa para o café vira porta de entrada acessível ao consumo de alto padrão e ferramenta poderosa de branding. Conheça os bastidores dessa tendência.

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Não é preciso comprar uma camiseta polo Lacoste, ao custo de cerca de 700 reais, para mergulhar no território da grife francesa no Shopping Cidade Jardim, em São Paulo. Basta sentar na frente da butique, pedir um espresso (15 reais), ou um cappuccino em xícara com desenho de jacaré (24 reais) e provar um polo cake (65 reais), inspirados no universo da marca. É nessa interseção entre serviço de café e doces que as casas de luxo vêm encontrando novas formas de se relacionar com o público. Cafeterias deixam de ser apenas atividades paralelas para se tornar extensões de negócios.

Pedro Zannoni, presidente da Lacoste para a América Latina, conta que alguns elementos foram criados especialmente para o mercado brasileiro. “Mantivemos uma receita icônica da loja de Paris, como a eau de croco, que leva água de coco, matchá e xarope de gengibre, e a gougère, uma espécie de pão de queijo francês, e inovamos com um blend (combinação de grãos diferentes) de café exclusivo para o Brasil”, afirma o executivo. Nos primeiros meses de operação, o espaço recebeu diferentes perfis de frequentadores: clientes, curiosos e apreciadores da bebida. Gelma Franco, especialista em cafés, foi escolhida para traduzir os códigos da grife na decoração, nas embalagens de 250 gramas com grãos torrados que são vendidas a 96 reais e também no serviço e no atendimento. “A xícara, o cardápio, a arquitetura e a maneira de receber o cliente precisam falar a mesma língua”, afirma Gelma. Para ela, não basta escolher bons grãos: é necessário cuidar da torra, do preparo e do serviço ao mesmo tempo.

Para Caio Tucunduva, mestre de torra da empresa No More Bad Coffee, a cultura do café acompanha uma mudança no comportamento do consumidor, que compartilha conteúdos nas redes sociais. Para isso, é preciso viver a experiência presencialmente. “Trata-se de uma propaganda espontânea dentro de uma estratégia de negócios”, diz. A Lacoste faz parte de um movimento global para ampliar a presença da grife para além da moda. Outras grifes tradicionais também apostam no modelo. A Dior expande seu mundo com cafés em cidades como Paris, Tóquio e Bangkok, muitos deles associados a lojas-conceito e com chefs estrelados. Em Ginza, bairro japonês de luxo, a chef francesa Anne-Sophie Pic, três estrelas Michelin, buscou desenhos e padronagens nos arquivos da maison de alta-costura para criar o seu menu. A Louis Vuitton também leva sua identidade para o Le Café V, em Osaka, e o Le Café Louis Vuitton, em Bangkok. Os doces reproduzem o icônico monograma da marca, com as iniciais L e V. Já a Ralph Lauren apostou em um modelo mais independente, com a Ralph’s Coffee, rede de cafeterias criada em Nova York e hoje operando em diferentes países. O que chega à mesa vai além do consumo imediato: espera-se que seja uma porta de entrada para, um dia, a aquisição de uma peça.

Outro exemplo de como uma cafeteria pode transportar o consumidor para um universo maior vem da quase bicentenária Tiffany & Co. Instalado na Quinta Avenida, em Nova York, em 2017, o seu Blue Box Café se tornou uma referência na aproximação entre luxo e café. A ideia ganhou alcance internacional e chegou a mercados como Londres, Hong Kong, Tóquio e Singapura. A proposta é levar à mesa a personalidade da joalheria, com ambientes inspirados em seu universo e parcerias com chefs famosos, como o francês Daniel Boulud, um dos principais nomes da cozinha francesa nos Estados Unidos; a japonesa Natsuko Shoji, conhecida por unir alta confeitaria e referências de moda; e o francês Julien Royer, à frente do restaurante Odette, em Singapura, que tem três estrelas Michelin.

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No Brasil, a experiência chegou em março de 2025, em uma operação temporária no Shopping Iguatemi, em São Paulo. Em frente à loja, a cafeteria foi projetada pelo Estúdio Campana em tom azul inspirado no filme Breakfast at Tiffany’s (aqui intitulado Bonequinha de Luxo), protagonizado por Audrey Hepburn. A iniciativa funcionou por pouco mais de trinta dias e teve as reservas esgotadas já no primeiro dia de agendamento, mostrando apelo forte entre os consumidores brasileiros.

A Itália traz o design para a mesa

Se a aproximação entre luxo e cafeterias ganhou escala internacional, a Itália oferece um terreno especialmente fértil para esse encontro. E longevo. O país reúne duas tradições que se complementam: café e indústria de moda e design.

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Em Roma, o Café Ginori é um exemplo dessa integração. Instalado no Hotel de la Ville, a poucos passos da Piazza di Spagna, o local reúne a arte de receber bem com o ambiente da butique da manufatura italiana de porcelana Ginori 1735, pertencente ao grupo de luxo Kering.

A proposta não se resume a servir o líquido em louças bonitas. O visitante experimenta a bebida, observa as combinações de cores e formas e pode comprar as peças na loja. A refeição se transforma, assim, em uma espécie de vitrine viva para o design italiano, que vai além das xícaras. O conceito é assinado por Fulvio Pierangelini, chef e diretor criativo de alimentos da rede Rocco Forte Hotels.

Apesar das diferentes propostas, as empresas seguem uma estratégia comum: levar sua essência a momentos do cotidiano, com preço acessível, como a pausa para o café. Mas o prestígio construído na moda e no design, por si só, não garante o sucesso dessa empreitada. É a qualidade da experiência que faz o consumidor voltar.

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Cafezal conquista o coração de Milão

Fundada pelo empresário Carlos Bitencourt, a rede alcança indiretamente o universo das grandes grifes do luxo italiano

Para seduzir Milão, não basta servir um bom espresso. É preciso entender a milanesità, o jeito próprio dos exigentes moradores de viver, consumir e apreciar o café. Com produtos especiais e curadoria, o engenheiro gaúcho Carlos Bitencourt construiu a rede Cafezal, criada em 2018. São oito lojas, sete em Milão e uma em Lisboa, e cerca de oitenta funcionários. A qualidade do trabalho também foi reconhecida pelo guia gastronômico Gambero Rosso, uma das principais referências italianas do mercado. Em 2026, sua marca recebeu o prêmio de Torrefação, pela qualidade da torra de seus cafés especiais.

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“O café brasileiro é a base do mercado”, afirma Bitencourt. A empresa atua em duas frentes: cafeterias próprias e mercado B2B, onde, indiretamente, sabe que seu produto circula pelas grandes grifes de Milão, um dos maiores templos globais do luxo. Seu negócio importa grãos de toda a América Latina, mas o Brasil responde por cerca de 50% do portfólio. Conquistar o mercado italiano ensinou a Bitencourt o valor de construir uma linguagem autêntica. “A Itália foi muito competente em construir uma marca em torno da máquina de café espresso e das torrefações”, afirma Bitencourt. Mas o toque brasiliano da Cafezal caiu bem.

Publicado em VEJA, novembro de 2026, edição VEJA Negócios nº 32