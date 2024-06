Três treinos de musculação para (finalmente) iniciar

A musculação oferece diversos benefícios a quem deseja iniciar uma vida mais saudável. Além de fortalecer os músculos e proteger as articulações, melhora o desempenho cardiorrespiratório, as funções cognitivas e a qualidade do sono. “A musculação é um dos melhores exercícios para emagrecimento e uma das formas mais seguras de manter o corpo fortalecido”, diz Ibrahim El Hayek, doutor em biomecânica pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP).

Para quem não frequenta academias com regularidade e encontra dificuldade para saber como começar, as atividades que simulam movimentos do dia a dia são especialmente amigáveis. Mas El Hayek ressalta: “É essencial considerar idade, hábitos, estado de saúde e objetivos pessoais. O apoio profissional é chave para definir um plano de treino com rotina e cargas adequadas”.

Entre as opções mais adequadas para começar a contar com os benefícios de treinos de força, três se destacam.

Agachamentos: Um movimento natural que uma pessoa já faz no dia a dia ao se sentar e levantar de cadeiras, sofás ou bancos. Praticado de forma regular, contribui para o condicionamento físico, auxilia na perda de peso e fortalece os músculos abdominais, das coxas e das costas.

Continua após a publicidade

Flexões: Um exercício clássico que fortalece os músculos do peito, tríceps, ombros e abdômen, além de melhorar a saúde óssea e o condicionamento cardiorrespiratório. O ideal é começar com flexões tradicionais, utilizando o peso do corpo, e progredir gradualmente para flexões mais desafiadoras ou exercícios com pesos, como o supino.

Saltos: Ajudam a queimar calorias, melhorar o equilíbrio e a coordenação motora, além de promover bem-­estar. Permitem incluir variações que podem ser até divertidas, como pular corda. Com o tempo, os saltos podem ficar cada vez mais altos, ou incorporar pesos, desde que se tome cuidado com joelhos e coluna.

Publicado em VEJA, junho de 2024, edição VEJA Negócios nº 3