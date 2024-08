Três hábitos para prevenir o câncer

Um estudo abrangente com americanos acima de 30 anos revelou um dado alarmante: 40% dos casos de câncer estão diretamente relacionados a hábitos de vida pouco saudáveis. Entre os trinta tipos de câncer analisados, os pesquisadores identificaram uma parcela significativa de casos com causas evitáveis, demonstrando o impacto significativo do estilo de vida na prevenção da doença.

“Cânceres são provocados por uma conjunção de fatores hereditários e externos, que incluem a exposição ao sol e à poluição. Mas, em termos estatísticos, os hábitos de vida são realmente determinantes para ajudar a prevenir a incidência”, afirma Paulo Hoff, diretor técnico da divisão de oncologia do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp).

Entre os hábitos saudáveis que podem proporcionar maior longevidade, apontados pelo estudo e atestados por Hoff, os principais são:

Atividade física regular. “Treinos de força são fundamentais para garantir conforto na velhice, mas as atividades aeróbicas são mais importantes para prevenir câncer”, diz Hoff. Alimentação saudável. Evitar alimentos ultraprocessados e trazer para a dieta frutas e fibras, reduzindo o consumo de carne vermelha, faz a diferença no longo prazo. Evitar fumo e álcool. São dois produtos que aumentam consideravelmente o risco de desenvolver a doença nos pulmões, no fígado, no pâncreas e na bexiga, entre outros órgãos.

