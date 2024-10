Os riscos trazidos pelo hábito de beber uma taça de vinho por dia

É comum ouvir que beber todos os dias uma taça de vinho, especialmente o tinto, é benéfico à saúde, graças aos antioxidantes presentes na uva. Estudos recentes, no entanto, indicam que os benefícios do vinho poderiam ser substituídos por hábitos mais saudáveis, como o de beber suco de uva natural. Além disso, o consumo diário de álcool, mesmo em pequenas quantidades, pode levar ao abuso e aumentar o risco de outros problemas de saúde, aponta uma pesquisa publicada no periódico científico americano Journal of Studies on Alcohol and Drugs, que avaliou 107 estudos sobre o tema.

“De acordo com a Organização Mundial da Saúde, não existe consumo de álcool que não traga nenhum risco para a saúde”, afirma Arthur Guerra, psiquiatra e presidente do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool (Cisa). “Ainda que exista literatura científica apontando o álcool como fator de proteção para algumas doenças do coração, é preciso considerar que ele é fator de risco para mais de 200 tipos de agravos e transtornos.” É pena, mas são os fatos.

Publicado em VEJA, setembro de 2024, edição VEJA Negócios nº 6