Contar borboletas reduz a ansiedade

Entrar em sintonia com a natureza é ótimo para a saúde mental, como comprovam diferentes estudos. Mas um trabalho publicado recentemente encontrou uma estratégia curiosa para reduzir o grau de ansiedade das pessoas: contar borboletas por quinze minutos. Realizado pela Universidade de Derby, no Reino Unido, em parceria com a instituição Butterfly Conservation, o estudo monitorou um grupo de voluntários que participou de um evento de contagem de borboletas. Para os pesquisadores, o benefício é resultado não apenas do contato com a natureza, mas também da realização de uma atividade que demanda concentração e foco. As borboletas têm papel vital na polinização. Nos últimos anos, porém, várias espécies entraram na lista das ameaçadas de extinção. Episódios recorrentes de calor extremo ressecam a vegetação e diminuem a oferta de alimento para elas. O calor excessivo também prejudica a capacidade reprodutiva das borboletas, colocando em risco sua sobrevivência.

Publicado em VEJA, abril de 2024, edição VEJA Negócios nº 1