A ordem dos pratos pode alterar o resultado na sua saúde

A escolha do primeiro alimento a ingerir no café da manhã é algo que tem impacto direto na saúde. Para que esse efeito seja positivo, antes do tradicional pão matinal, é recomendável comer um vegetal sem amido, como pepino, tomate, brócolis, beterraba ou berinjela. Esses vegetais ajudam na digestão dos carboidratos, o que pode resultar em níveis mais baixos e mais saudáveis de açúcar no sangue.

Diferentes pesquisas recentes apontam que esse é um caminho muito produtivo para prevenir o surgimento de diabetes tipo 2: ao chegar antes ao intestino, as fibras dos vegetais criam uma espécie de filtro. Quando os carboidratos aparecem, sua absorção é desacelerada e a glicose entra na corrente sanguínea mais devagar — como comprovou, por exemplo, um estudo publicado no final de 2023 por pesquisadores da Weill Cornell Medicine, de Nova York.

No almoço, a mesma estratégia pode ser aplicada, priorizando carne e vegetais antes do arroz. Carboidratos não são inimigos, mas seu consumo em jejum diário pode ser problemático. Inserir vegetais ou proteínas alguns minutos antes do carboidrato principal pode melhorar a saciedade e a saúde geral.

Publicado em VEJA, maio de 2024, edição VEJA Negócios nº 2