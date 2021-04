Vendas caem 10,1% no varejo em março, mostra Cielo

De acordo com o Índice Cielo do Varejo Ampliado, o faturamento do comércio brasileiro encolheu 10,1% em março, já descontada a inflação, em comparação com igual mês do ano passado.

Um dos setores que mais contribuíram para essa queda foi o de Mercados e Hipermercados.

O recuo nas vendas só não foi maior por causa do período da pré-Páscoa, que costuma agitar o comércio.

No ano passado, a pré-Páscoa caiu em abril.

