Venda de vinhos deve crescer até 40% durante a Black Friday

O e-commerce de vinhos Evino registrou até setembro deste ano um faturamento de R$ 300 milhões. O valor é 72% a mais do que no mesmo período do ano passado. E tende a crescer ainda mais, a depender das vendas na Black Friday, estendidas para todos os dias do mês de novembro.

Em 2019, 15% do faturamento anual veio de vendas realizadas durante a Black Friday. Agora, a projeção do e-commerce é vender mais de 1,3 milhão de garrafas e acessórios, crescendo 40% em relação a 2019.

“Considerando apenas este ano, temos 500 mil pessoas que compraram em nosso site. Nossa estimativa é que no dia da Black Friday o site receba aproximadamente 1.500 compras por hora”, antecipa Ari Gorenstein, co-CEO da Evino. Para manter o atendimento aos consumidores neste período, a Evino contratou 12 funcionários temporários para atuar no SAC, um reforço de 33% do time fixo.