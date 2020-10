Venda de celulares 5G é maior preocupação na Black Friday

Atualizado em 28 out 2020, 12h31 - Publicado em 28 out 2020, 16h32

A BlackFriday já começou para o CEO do Reclame Aqui. Maurício Vargas prevê um aumento de vendas, especialmente no ambiente online, mas também de novos golpes. “Nós temos mais de 7 milhões de novos consumidores no mercado virtual, que são alvos mais fáceis das empresas e pessoas não idôneas, porque ainda estão aprendendo a se guiar nesse ambiente”, explica.

Segundo ele, uma propaganda enganosa tem ganhado força e pode gerar expectativas falsas: a venda de celulares com tecnologia 5G. A rede para transmissão em 5G não existe ainda no Brasil, apenas em fase experimental e localizada. “O leilão para a implantação dessa nova tecnologia só deve acontecer em 2021. O que se vende hoje é uma rede 5G com capacidade de 4G. Isso é propaganda enganosa e veio com força nesta BlackFriday”, alerta.

Vargas lembra também que a corrida para a grande liquidação, que neste ano será no dia 27 de novembro, deve gerar um aumento de 10 a 15% nas vendas, que estão diluídas e já começaram. Para escapar de golpes, a dica é pesquisar a reputação das empresas, em sites como o próprio Reclame Aqui, que a partir da avaliação de consumidores tem um índice de confiança nas marcas.