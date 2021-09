Seguro que protege ação de executivos mais que dobra na Austral

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Austral Seguradora, uma das maiores do setor no país, mais que triplicou a sua carteira de seguros destinados a proteção de executivos e empresários autônomos. São apólices que cobrem custos de eventual responsabilização na esfera cível por atos dos gestores das companhias que possam vir a gerar prejuízos a terceiros.

O seguro possibilita, por exemplo, que um executivo não tire do próprio bolso uma multa que ele possa ter recebido da CVM durante o trabalho na companhia que ele está à frente.

Segundo a Austral, as carteiras de seguros de riscos de Responsabilidade Civil (RC), de risco para executivos e risco para profissionais liberais, somadas, atingiram 8,1 milhões de reais em faturamento no primeiro trimestre deste ano. O montante representa uma alta de 242% em relação a igual período do ano passado.

A empresa encerrou os três primeiros meses deste ano com um faturamento de 814 milhões de reais. A meta é ultrapassar a receita de 1 bilhão de reais registrada no ano passado.