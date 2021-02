Saúde encerrou 2020 com superávit de postos de trabalho

A saúde encerrou 2020 com um superávit de 110.799 postos de trabalho. O resultado superou a projeção da Confederação Nacional de Saúde (CNSaúde) de saldo positivo de 100 mil empregos.

O setor ficou atrás apenas da Indústria na geração empregos, ficando à frente de segmentos como Construção, Comércio, Agricultura e Serviços em Geral. O levantamento junto ao Caged também aponta que as mulheres ocupam 84,8 mil dessas vagas, ou seja, 76% do total.

A maior parte dos empregos foi preenchida por pessoas com ensino médio completo (79%), enquanto que as vagas para nível superior correspondem a 29%. Com o resultado, a saúde responde por quase 2,5 milhões de empregos no país.

De acordo com Breno Monteiro, presidente da CNSaúde, esses números mostram a importância da saúde como polo gerador de empregos e investimentos para o país.