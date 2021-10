Quatorze montadoras fizeram recall no terceiro trimestre deste ano

Atualizado em 25 out 2021, 10h34 - Publicado em 25 out 2021, 15h30

Ao menos 14 montadoras fizeram campanhas de recall de veículos no terceiro trimestre deste ano, mostra um levantamento feito pelo Papa Recall, aplicativo que monitora os modelos de carros que precisam voltar para as fábricas para corrigir problemas de produção.

Só no período mencionado, houve 21 campanhas de recall de 124 modelos de carros diferentes. O volume de modelos envolvidos em chamamentos no terceiro trimestre foi 106% maior do que o observado em igual período de 2020.

As montadoras que mais tiveram que recolher carros de proprietários foram Porsche, com quatro campanhas de recall no período, Volkswagen, com três campanhas, Audi e Land Rover, com duas campanhas cada.

Se a quantidade de modelos de carros com recall mais que dobrou, o número de campanhas em si foi 16% menor no terceiro trimestre deste ano em relação a igual período do ano passado. Os principais motivos que levaram às campanhas foram problemas com airbag, freio, combustível, sistema elétrico, suspensão, software, motor, transmissão, banco e direção.