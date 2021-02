Pesquisa mostra queda na atividade econômica de microempreendedores

Em janeiro deste ano, a atividade econômica dos microempreendedores brasileiros apresentou queda de 9,01% no comparativo com janeiro de 2020. É a maior retração registrada pelo índice da SumUp, que mede a atividade econômica e o crescimento de microempreendedores.

Além de revelar o momento do setor, o indicador também é um termómetro sobre o consumo do brasileiro. Para chegar aos números, a SumUp cruza informações do varejo com seu banco de dados.