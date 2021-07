Pesquisa mostra que 61% vão comprar presentes no Dia dos Pais

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Seis em cada dez brasileiros pretendem comemorar o Dia dos Pais e querem comprar presentes, diz pesquisa do Instituto Behup.

O índice cresceu em relação ao ano passado, quando apenas cinco em cada dez pessoas afirmaram ter a intenção de comemorar a data.

O levantamento também mostra que, entre os que querem gastar menos, 29% justificam que perderam renda em relação a 2020, enquanto 28% dizem que a redução foi motivada por estarem tendo gastos fixos maiores do que no ano passado.

As lojas físicas têm perdido espaço no gosto do consumidor: 33,7% pretendem comprar nos espaços físicos, contra 35,8% em 2020.

Já a intenção de compras online agora é de 31,3%, contra 23% em 2020.