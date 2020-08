Paulo Guedes e o novo rumor de saída do governo — o que há de verdade

Um importante ministro de Jair Bolsonaro disse há pouco ao Radar que é zero a chance de Paulo Guedes sair do governo agora. “Tem muita gente entubado em dólar ganhando dinheiro com esse boato hoje no mercado”, diz o ministro.

O próprio Guedes vive desmentindo os rumores, mas eles insistem em surgir. Nesta tarde, depois da decisão de Bolsonaro de suspender temporariamente o Renda Brasil, o rumor voltou a circular com força.

Três importantes quadros da equipe de Guedes ouvidos pelo Radar garantem que ele não sai e que a história é fake. “Ele está numa reunião com os secretário de Fazenda discutindo reforma tributária”, diz um interlocutor de Guedes.