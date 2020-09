Pagamento sem contato em drive-thru é aposta do Sem Parar na pandemia

A empresa Sem Parar apresentou um crescimento de 103% no uso de seu serviço em drive-thrus no primeiro semestre deste ano. Em operação desde outubro de 2018, a modalidade de pagamento sem contato (contactless) está presente em mais de 500 restaurantes.

Ainda no início deste semestre, a empresa assinou uma parceria com o Grupo Habib’s, levando a tecnologia para os drives-thrus dos restaurantes Habib’s e Ragazzo em todo o estado de São Paulo, ampliando a sua atuação no serviço em 28,2%.

“Hoje, além da comodidade de pagar as despesas do dia a dia sem perder tempo, o nosso serviço se tornou um grande aliado na prevenção do Covid-19, já que a nossa solução diminui a necessidade de contato e traz mais segurança para os clientes”, explica Armando Netto, CEO do Grupo Fleetcor.