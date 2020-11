Operadora de cartão de crédito é multada por financiar saldo de dívidas

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), órgão do Ministério da Justiça, multou em 220 mil reais por cobranças indevidas e abusivas de dívidas a operadora de cartão de crédito Brasil Card.

A investigação começou depois que o Procon da cidade mineira de Sacramento recebeu a denúncia de suposta prática abusiva ao cobrar taxas de juros exorbitantes e sem parâmetros e deixar de prestar informações aos usuários.

Segundo o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, a Brasil Card financiou saldo de dívidas de usuários de seu cartão de crédito de marca própria e praticou juros abusivos ao não ter observado as formalidades legais para o financiamento do saldo devedor de clientes que não pagavam integralmente suas faturas.

A Brasil Card tem até o final do mês para recorrer da decisão.