O susto do ministro do Turismo com o preço das passagens aéras

O ministro do Turismo, Gilson Machado, anda chocado com a alta dos preços das passagens aéreas no Brasil, que para ele é o pior problema do setor atualmente.

Em agosto, ele teve que desembolsar cerca de 6.000 reais para fazer um bate-volta de Brasília ao Recife, para ir ao velório do ex-governador Joaquim Francisco.

No mês passado, por sinal, um levantamento do IBGE apontou que o preço das viagens de avião no país aumento 60% em um ano.

Recentemente, Machado comemorou uma decisão da Agência Nacional do Petróleo que permitiu o uso de um novo tipo de combustível em aeronaves, o que pode reduzir os custos das companhias aéreas e os preços das passagens. A ver.